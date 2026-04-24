Filme de renume şi cineaşti debutanţi

Tema ediţiei din acest an, „La limită”, îndeamnă la reflecţie asupra direcţiei în care se îndreaptă societatea, relatează Agerpres.

„Ni se cere să acceptăm austeritatea ca virtute, însă cum poate supravieţui o societate care îşi amputează educaţia, cultura, protecţia socială şi sănătatea publică?”, se întreabă organizatorii.

Printre regizorii consacraţi prezenţi la OWR19 se numără Lucrecia Martel, Raoul Peck şi Mstyslav Chernov. Totodată, festivalul aduce în atenţia publicului şi lucrările unor cineaşti debutanţi, precum „Evidence” de Lee Anne Schmitt, „Das Deutsche Volk” de Marcin Wierzchowski sau „Peacemaker” de Ivan Ramljak.

De asemenea, documentarul hibrid „Împreună” al regizoarei Lisette Olsthoorn va fi proiectat, alături de scurtmetrajele din seria „Memorii intersectate” de Shayma’ Awawdeh, concentrate pe subiecte precum ocupaţia şi opresiunea în Palestina şi Iran. Alte titluri notabile includ „Paikar” al lui Dawood Hilmandi şi „WTO/99” de Ian Bell, nominalizat la Critics Choice.

Unde şi când pot fi vizionate filmele

Proiecţiile vor avea loc la Cinema Muzeul Ţăranului, Cinema Elvire Popesco, Cinemateca Eforie şi Apollo111 Cinema, potrivit unui comunicat transmis de Asociaţia One World Romania. Programul complet şi biletele sunt disponibile pe site-ul oficial al festivalului şi pe platforma Eventbook.

De asemenea, între 30 aprilie şi 31 mai, o parte din filmele prezentate la eveniment vor putea fi vizionate şi online, din orice colţ al ţării.

Cinci voci la început de drum îşi vor prezenta filmele pe 26 aprilie

În cadrul Emerging Voices, programul OWR de susţinere a noilor voci din filmul documentar, aflat la cea de-a doua ediţie, cinci voci la început de drum îşi vor prezenta filmele pe 26 aprilie, de la ora 20:00, la Cinemateca Eforie, într-o proiecţie specială urmată de o discuţie despre starea industriei, direcţii, aspiraţii şi oportunităţi: Daria Ciocan, Flavia Matei, Stela Pascal, Ioana Ţurcan şi Leo Zbancă.

În total, peste 20 de cineaşti vor fi prezenţi în cadrul festivalului pentru a interacţiona cu publicul în timpul sesiunilor de Q&A.

Programul KineDok este la a 12-a ediţie

Programul KineDok, dedicat documentarelor creative în spaţii alternative, revine la One World Romania cu ediţia a 12-a.

În cadrul festivalului, partenerii locali vor avea ocazia să participe la o întâlnire-atelier moderată de Andreea Lăcătuş, directoarea festivalului, şi să interacţioneze cu regizori precum Mihai Gavril Dragolea şi Radu Mocanu („După cioate”), Simona Constantin („CALIU: Nicidecum altceva, ce să fac altceva?”) sau Daria Ciocan („Aprilie”). De asemenea, vor fi disponibile şi proiecţii de filme VR.

