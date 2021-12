Chiar înainte de Crăciun, Anamaria Prodan a primit mesaje și fotografii în care i se spunea că Reghe avea o relație de foarte multă vreme cu Corina Caciuc. Cei doi au fost surprinși în Dubai, în noiembrie 2020. Impresara a răbufnit și a mărturisit că acum înțelege unde era soțul ei, în timp ce ei îi spunea că are alte situații de rezolvat.

„Sunt mută, sunt fără cuvinte. Acum înțeleg și de ce a fost dat afară din golf, acum înțeleg absolut ce s-a întâmplat, eu credeam că plângea că este dat afară de la Al Wahda FC, de la Al Wasl FC, pleca la șeici, în ghilimele, să discute la fermele din Dubai cu șeicii că are propuneri. El n-avea nicio propunere, decât de la amante să le plimbe și să cheltuie banii familiei pe la Nikki Beach și pe la celelalte restaurante din Dubai, pe banii de pe cartea mea de credit. Cam cu asta se ocupa domnul Reghecampf în ultimii ani. Sunt uluită, pentru că am început să primesc în fiecare zi fotografii, care mai de care mai deocheate și mai cumplite, cu soțul meu în niște situații oribile, habar nu am dacă va mai intra vreodată în Dubai, pentru că deja toată lumea știe ce a putut să facă cu demnitatea familiei mele”, a spus în exclusivitate pentru Spynews.ro Anamaria Prodan.

Copiii Anamariei Prodan sunt rușinați de situație

Când a fost contactată de jurnaliști, Anamaria Prodan se afla la cumpărături cu cele două fiice ale sale și fiul ei cel mic. Copiii au mărturisit că le este foarte rușine cu Laurențiu Reghecampf și nu și-au imaginat niciodată că vor ajunge în asemenea situație.

„Ne este foarte rușine cu Laurențiu. Nu am crezut niciodată că el este capabil de așa ceva. Păcat, căci l-am iubit enorm, însă mama noastră ne-a învățat să stăm cu capul sus în viața și să nu alunecăm în lumea în care a alunecat tatăl nostru, Laurențiu. Vreodată dacă va rămâne pe străzi din cauza amantelor, o să înțeleagă ce urât este să-ți bați joc de familia ta și de copiii tăi și sp ajungi să stai lângă… păcat. Când prietenii din oraș ne-au zis că o cunosc foarte bine pe fata aceasta, Gură de Aur, nu am crezut. L-am întrebat pe tatăl nostru, Laurențiu, dacă este adevărat și a jurat că nu există așa ceva, ca el niciodată nu ar sta lângă așa femeie și că niciodată nu și-ar face familia de râs… S-a făcut de râs cumplit. Nu cred că se mai poate uita în ochii cuiva dintre noi. Îi datorează toată viața lui mamei noastre. Să-i fie rușine toată viața pentru mizeria lui”, au declarat, în exclusivitate pentru Spynews.ro, fiicele Anamariei Prodan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Anamaria Prodan: „Să ajungă copilul mic să te găsească prin casa amantei ascuns e penibil”

Impresara susține că Laurențiu Reghecampf este șantajat de Corina Caciuc, iar antrenorul a cerut iertare familiei de mai multe ori.

„Nu am cuvinte. Îmi e rușine de rușinea lui. Să ajungi în așa hal…. Să faci așa mizerie de ani și ani de zile e jenant. Reghecampf? Bărbat? Om? Demnitate? Mândrie? De unde? Vai de el! Să ajungi să plângi la picioarele copiilor să te ierte… să ajungă copilul mic să te găsească prin casa amantei ascuns e penibil. Să plângi și să ne dai mesajele cu amanta că să te iertăm… să ajungi să ne povestești că ești șantajat de amantă e jenant. Să ajungi să te umilească amanta peste tot e cumplit”, a declarat vedeta pentru sursa mai sus menționată.

De asemenea, Anamaria Prodan crede că la un moment dat soțul ei va plăti pentru toate greșelile pe care le-a făcut.

„Dar! De Crăciun îi dă Dumnezeu… cât nu va putea duce! Ne-a făcut de râs în tot orașul. Își bat joc de el toți! Subiect închis pentru noi marele Reghe! Noi zicem așa… Tot ce ai făcut, Reghecampf, cu siguranță se va întoarce împotriva ta, în rest… Fiecare stă în lumea în care merită. În lumea noastră nu a putut să supraviețuiască. Era se pare fericit lângă altceva, se simțea bărbat… numai că el a stins ultimul lumina”, a adăugat impresara.

PARTENERI - GSP.RO "Cum să te pozezi, mă, cu grătarul, bă băiatule?", spunea Dana Budeaunu. Florin Gardoș i-a dat o replică genială, incredibil ce a făcut

Playtech.ro Prinsă în pădure cu AMANTUL! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro "Mi-a călcat cățeii, mi-a călcat cățeii. Cu intenţie". O femeie a rămas fără animalele de companie, după ce câinii au atacat doi copii care au intrat în curte să colinde

HOROSCOP Horoscop 25 decembrie 2021. Balanțele au șansa de a trăi o zi frumoasă, animată de cele mai frumoase sentimente ale lor

Știrileprotv.ro Tragedia trăită de tanti Sofica (76 de ani), la două luni după ce s-a căsătorit cu un bărbat mai tânăr cu 30 de ani

Telekomsport Divorţaţi, dar împreună la hotel. Cum au încercat să păstreze discreţia

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat