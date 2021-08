Fetița Alessandrei Stoicescu a împlinit 2 ani. Ce spune vedeta de la Antena 1 despre familia ei

„Îl ştiam pe Sergiu cum e ca tată, pentru că îl văzusem alături de fiica lui mai mare. Când ne-am cunoscut, fata lui, Bianca, avea 14 ani. Şi îl văzusem cât este de implicat şi de tătos, să ştie absolut tot, prin ce trece, s-o ducă, s-o aducă.

Noi, în primele luni cu Sara, am fost singuri şi aşa am şi vrut. Doar de vreo două ori am chemat pe cineva, cât trebuia să plecăm la un eveniment.

Dar cu excepţia perioadei de alăptat, în această perioadă în care am fost doar noi, practic ne-am împărţit sarcinile. Deşi la îmbrăcăminte, asta e partea mea”, a declarat Alessandra Stoicescu pentru okmagazine!

Ce spune despre fiica vitregă

Soțul Sandrei are o fată, în vârstă de 24 de ani, iar vedeta a vorbit pentru prima oară despre relația pe care aceasta o are cu sora vitregă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

„Bianca are deja 24 de ani. Îşi experimentează instinctul de maternitate. Dar în acelaşi timp ele au o relaţie specială: Sara o adoră, vrea s-o copieze în toate.

Mama şi tata sunt minunaţi, dar când apare Bianca, ea e centrul Universului. Vrea să meargă ca ea, să se îmbrace ca ea. Sunt minunate împreună şi în Maldive am fost toţi patru şi s-au distrat amândouă.

Acolo era joaca cea mai liberă. Se înţeleg foarte bine. Dar diferenţa e mare între ele, de 22 de ani”, a mai povestit Sandra pentru sursa citată.

Citeşte şi:

Premierul Cîțu a mințit în CV-ul oficial de la Guvern cu privire la anul absolvirii masterului în SUA!

Reacția Guvernului: „Premierul Florin Cîțu a fost de bună-credință când și-a redactat CV-ul”

INTERVIU. Oana Popescu, analist geopolitic: „Dezastrul umanitar din Afganistan e vina administrației Biden”

PARTENERI - GSP.RO Ana Maria Popescu elucidează misterul glumei cu Cristi Borcea, de pe aeroport: „Mi-am dat seama ulterior că lumea nu știe”

Playtech.ro Soția lui Dan Puican rupe tăcerea după moartea soțului. Ce a făcut înainte să își dea ultima suflare EXCLUSIV

Observatornews.ro O mamă şi-a abuzat fizic şi sexual fiul de 11 ani, până n-a mai putut să vorbească şi l-a lăsat să moară, în SUA. Femeia a încercat să îl salveze cu supă

HOROSCOP Horoscop 19 august 2021. Berbecii au nevoie de o revenire la optimism și la încredere în sine și în lume

Știrileprotv.ro Sondaj: Americanii au decis care este președintele SUA care poartă cea mai mare vină pentru rezultatul războiului din Afganistan. Surpriză uriașă

Telekomsport Covid-19 l-a răpus. Celebrul prezentator, critic al vaccinului, a murit. Mesaj tulburător din spital: "Aş fi vrut să primesc vaccinul"

PUBLICITATE Ce să faci dacă te-ai trezit cu bani mulți deodată. 5 sfaturi ca să nu dai faliment