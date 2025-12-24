Alma este atrasă mai mult de sport decât de partea creativă, moștenindu-l pe bunicul din partea mamei, fost antrenor, dar și pe unchi care a fost sportiv de performanță. Așa cum este firesc, Amalia Enache este foarte mândră de fiica ei și o susține în tot ceea ce face. „Seara, după școală, face atletism. Are această pasiune. Așa că face ceva mai important pentru sănătatea și viitorul ei decât să vină cu mine la evenimente. Între timp s-au așezat lucrurile și apele, pentru că ea a crescut, iar la școală, pentru că au Olimpiadă sportivă, a descoperit că este destul de bună, de locul I și mi-a cerut insistent, cu un an înainte să reușesc să o duc la atletism. Asta pentru că avea foarte multe activități. Avea și o școală cu program foarte lung, dar și eu aveam un program foarte încărcat. Dacă nu știi, atunci când copilul se apucă de o activitate în plus și părintele are o șoferie în plus. Are curse de ride-sharing”, a povestit Amalia Enache pentru Libertatea.

Amalia Enache este prima pe stadion la concursurile fiicei sale

De când a devenit mamă, Amalia Enache și-a propus să o susțină pe fiica ei indiferent de cariera pe care vrea să o urmeze. Așa că, în momentul în care a anunțat-o că vrea să facă atletism, știrista și-a luat în serios rolul de susținătoare și este prima pe stadion. „La antrenamente am o singură preocupare. Mă întreb când încep și eu să alerg în jurul stadionului să nu stau degeaba urmărind copilul. Mereu este: data viitoare alerg și eu. La antrenamente nu îmi fac nicio grijă, în schimb la competiții numai gura mea se aude. O identifici dintre toate mamele din tribună. Sunt foarte bună pe zona asta. Sunt fiică de antrenor de sport. Fratele meu a făcut sport de performanță. Am trăit pe marginea unor stadioane, susținând, așa că știu ce au de făcut cei de la susținere”, ne-a povestit vedeta PRO TV.

Chiar dacă provine dintr-o familie de sportivi și știe ce înseamnă o viață echilibrată, Amalia Enache nu pune presiune pe fiica ei și nici nu îi impune limite atunci când vine vorba de alimentație. „Are și o siluetă care o ajută și are o relație foarte corectă cu mâncarea încă de mică. E un copil care nu face nazuri și nu cere lucruri alea decât foarte rar. Chiar recent ne uitam la Vocea României și a apărut un insert de reclamă în care Smiley zicea că îi place dublucheesburger, iar Theo Rose – că îi place plăcinta cu vișine, moment în care Alma mi-a zis că ei doi împreună ar face părinții ideali”, a mai completat amuzată Amalia Enache pentru Libertatea.

