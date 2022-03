Sarah și Rebecca Dumitrescu sunt fiicele Anamariei Prodan din căsnicia cu Tibi Dumitrescu. Cea mică, Sarah, locuiește în America și joacă baschet, iar cea mare, Rebecca, e pasionată de modă. Acum, Sarah susține că Laurențiu Reghecampf a rupt relația cu ele, că le-a blocat pe rețelele de socializare.

„Suntem blocați noi, frații, de tatăl Laurențiu. Dar știm că o să vină ziua când o să înțeleagă cât l-am iubit și-l iubim și ce a însemnat el pentru noi. Soarele familiei noastre.

Noi și mama sperăm să înțeleagă că familia este cel mai important lucru de pe pământ și, chiar dacă a ales altceva, nu se poate uita că a făcut parte și va face mereu parte din familia noastră. Îl iubim enorm și îl așteptăm acasă oricând simte că îi este dor de noi”, a spus ea pentru Click.

În același interviu, tânăra a vorbit și despre viața ei din America. E pasionată de ceea ce face, investește mult timp în baschet, așa că rar revine în România, la familie. „Eu sunt cetățean american, unul mândru. Îmi văd părinții mai rar și rudele. Am două antrenamente pe zi și școală. Nu am timp de nimic altceva. Dar așa m-au crescut părinții mei. De când am plecat la «boarding school», de mică.

Mama mi-a spus așa «de azi ești pe cont propriu ajutată de mine, dar totuși pe cont propriu. Te naști și mori singură și trebuie să te pregătești pentru ce e mai rău și greu în viață. Dar treci peste tot cu capul sus!». Mi-am însușit lecția, chiar dacă mi-a fost greu. Azi sunt puternică și mândră de mama și de frații mei. De tatăl meu, care m-a ajutat enorm în cariera mea. Chiar și de Laurențiu, care mi-a fost ca un tată, până când a greșit enorm și a căzut în lumea aia urâtă, de care noi nu vrem să știm”, a mai adăugat Sarah Dumitrescu.

Laurențiu Reghecampf, despre relația cu fetele Anamariei Prodan

Antrenorul de la Universitatea Craiova a susținut acum câteva săptămâni, în podcastul lui Cătălin Măruță de pe YouTube, că nu a făcut niciodată diferențe între copiii lui și cei ai Anamariei Prodan. De asemenea, Reghe a precizat că pentru fata cea mare a impresarei a cheltuit o mulțime de bani, iar toate aceste lucruri le-a făcut din suflet.

Laurențiu Reghecampf consideră că a făcut mai multe lucruri pentru Sarah și Rebecca decât pentru Luca, fiul său din căsnicia cu Mariana.

„Pentru Sarah și Rebecca, hai să spunem ultimii trei ani, dar e urât, sincer, e urât rău de tot. Sunt câteva sute de mii pe care numai în ultimii ani… Eu le-am făcut din suflet. Eu pentru Luca, de exemplu, nu am făcut atâtea câte am făcut pentru Rebecca. Dacă stau și trag linie…”, a mai spus Laurențiu Reghecampf.

El și-a dorit să își sprijine toți copiii și i-a ajutat de fiecare dată când au avut nevoie. Laurențiu Reghecampf susține că i-ar fi dat bani Rebeccăi pentru brandul de haine pe care vrea să-l lanseze. Fata cea mare a Anamariei Prodan studiază în Italia, la o facultate de top. „Le-am spus tuturor că pentru fiecare am să fac când vine momentul. Rebecca avea nevoie. De ce? Era la facultate, trebuia să o ajutăm să ajungă mai sus, meseria pe care și-a ales-o ea este o meserie foarte grea, avea nevoie de ajutor, are nevoie de finanțare, are nevoie să stea între oameni influenți. Vrea să facă tot felul de nebunii și ai nevoie de bani. A vrut să-și facă o colecție de haine, i-am dat bani”, a adăugat antrenorul.

