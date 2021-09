Anastasia Chivu debutează ca actriță în sezonul al doilea al serialului „Adela”, de la Antena 1. „Este foarte fain aici, îmi place foarte tare să filmez și să stau pe aici. La început îmi era puțin greu, aveam emoții, dar acum m-am obișnuit. În serial sunt o fată de 10 ani, care vine din America să-l caute pe Lucian”, a spus micuța actriță pentru a1.ro.

„Tot timpul mi-am dorit să fiu actriţă şi mi-a plăcut ideea. Mama mea îmi spunea Demi Moore”, a mai declarat Anastasia Chivu pentru Antena Sport.

Adelina Chivu își sprijină fiica necondiționat, chiar a mers cu ea pe platourile de filmare ale serialului. „Ea de când era micuță îmi arăta că poate să plângă la comandă, a fost cu tatăl ei pe niște platouri de filmare, i-am spus, dacă vrei pot să te ajut să fii și implicată, nu doar în vizită și inițial am crezut că e vorba despre ceva foarte mic, mai mult o animație, ca să își dea ea seama dacă îi place sau nu și când am primit scenariul, am văzut că avea vreo cinci episoade și foarte multe replici”, a spus ea.

Soția lui Cristi Chivu chiar și-a lăudat fiica, mai ales după ce a văzut-o alături de actori consacrați. „Un pic m-am panicat, pentru că nu ştii cum reacţionează un copil. Se poate bloca, dar a fost minunată”, a declarat soția lui Cristi Chivu.

Al doilea sezon al serialului de ficțiune „Adela – Adevăr și eliberare”, produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production, a avut premiera pe 19 august, de la ora 20.30, la Antena 1.

Din distribuție fac parte Mara Oprea, Oana Moșneagu, Alecsandru Dunaev, Anca Sigartău, Marian Râlea, Carmen Ionescu, Mihai Călin, Andreea Ibacka, Anca Androne, Bogdan Talaşman, Cristina Ciobănaşu, Vlad Vîlciu, Marius Rizea, Nuami Dinescu, Dominique Lăcătuş, Elena Mogîldea, Ioana Ginghină, Răzvan Fodor, Mircea Gheorghiu, Alina Florescu, Vlad Gherman, Tatiana Şelaru, Răzvan „Krem” Alexe, Ştefana Darzeu, Teodora Păcurar, Toto Dumitrescu, Ioana Abur, Ioana Blaj, Daniel Nuță, dar și micuța Anastasia Chivu.

