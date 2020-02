De Iulian Budușan,

Fiica regizorului spune că le-a povestit părinților că s-a „apropiat” de acest gen de filme în weekend, prin aplicația FaceTime.

Mikaela recunoaște că a suferit de anxietate în copilărie și că a mers la internatul școlii, iar în adolescență a avut tulburări alimentare și de depresie, însă nu îi acuză de probelmele sale pe celebrii ei părinți.

„Nu este vina părinților mei, nu au avut de unde să știe”, spune Mikaela, care a fost adoptată de Steven și Kate pe când aceatsa era doar un bebeluș.

Autoproclamată „creatură sexuală”, Mikaela a spus că, pe măsură ce a devenit mai încrezătoare în sine la vârsta adultă, „s-a săturat să nu-și poată „valorifica”. „Sincer, m-am săturat să mi se spună să-mi urăsc corpul“, spune Mikale spielberg.

Ea și-a făcut intrarea în lumea filmelor pentru adulți mai întâi pe contul de Instagram, @vandal_princess, care a sărit de la o mie de urmăritori la aproape șapte mii, în doar 24 de ore.

Mikaela spune că obosise să se ducă, zi de zi, la același birou. „Mă săturasem să muncesc zi de zi într-un mod care nu îmi satisfăcea sufletul.Simt că dacă fac acest tip de muncă, sunt în stare să „satisfac” șia alte persoane, dar așa mă simt bine, deoarece nu este într-un mod care mă face să mă simt că am intimitatea violată.

Mikaela povestește că nu mai dorește să fie dependentă de părinții ei. „Nu este ca un capăt de drum și nici nu simt că am ajuns foarte jos”, spune ea. „Este o alegere pe care o consider pozitivă și solicitantă. Mi-am dat seama că nu este nicio rușine să activezi în această industrie și să vreau să fac ceva sigur, sănătos și consensual”, a declarat fiica regizorului.

Cu toate acestea, proaspăta actriță de filme pentru adulți promite că nu va face sex în fața camerei cu altcineva, din respect pentru logodnicul ei, Chuck Pankow, de 47 de ani.

Ea a avut anterior videoclipuri postate pe un site pentru adulți, sub numele de scenă „Sugar Star”, dar le-a blocat temporar.

Ea susține că părinții ei sunt „intrigați” de noua ei carieră – și speră că vor fi mândri de modul în care a revenit din necazurile provocate de patima alcoolului.

„Cred că, de fapt, când vor vedea cât de departe am ajuns, prin puterile mele, față de cât de jos am fost cu un an și jumătate în urmă, vor fi de acord cu decizia mea.

Mikaela spune că pieptul ei mare, pe care l-a „urât” de când se știe, este „creatorul de bani”

Mikaela nu este primul copil din familia Spielberg care și-a anunțat intrarea în lumea filmelor de gen în această săptămână.

Fratele ei, Sawyer Spielberg, în vârstă de 27 de ani, a debutat în filmul „Honeydew febril” conform Hollywood Reporter.

