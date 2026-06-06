La început, totul părea să indice un proiect de prestigiu. Sursa a fost romanul satiric al lui Tom Wolfe, publicat inițial ca serial în revista Rolling Stone și devenit ulterior un bestseller celebru.

Regia a fost încredințată lui Brian De Palma, cunoscut pentru filme precum „Scarface”, iar distribuția a inclus nume mari precum Tom Hanks, Bruce Willis, Melanie Griffith și, bineînțeles, Morgan Freeman.

Conform Film Starts, bugetul de producție al filmului a fost de aproximativ 47 de milioane de dolari, dar încasările mondiale au fost de doar 15,6 milioane de dolari, ceea ce a clasificat filmul drept un eșec financiar major.

Criticii nu au fost impresionați de comedia neagră care abordează viața unei elite corupte din New York. Rotten Tomatoes indică un scor de doar 15% pentru recenziile pozitive, iar Tom Hanks, care a interpretat un bancher de pe Wall Street, a declarat mai târziu că acest film este „unul dintre cele mai prost făcute vreodată”. Bruce Willis și-a exprimat, de asemenea, regretul pentru implicarea sa în acest proiect.

Morgan Freeman, care a jucat rolul unui judecător în film, nu și-a ascuns dezamăgirea față de rezultat. Într-un interviu, citat de AlloCiné, actorul a descris filmul drept „un coșmar” și a subliniat că inițial avea mari speranțe pentru această adaptare, fiind un admirator al romanului lui Wolfe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE