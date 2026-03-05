Filmul este o abordare îndrăzneață, emblematică și emoționantă a uneia dintre cele mai cunoscute povești fantastice. Acțiunea se desfășoară în anii 1930, când „Frank” (Christian Bale) se simte extrem de singur și îi cere unui doctor briliant să îi creeze o parteneră. Împreună, aceștia readuc la viață o tânără superbă care fusese ucisă și astfel „Mireasa!” ia naștere.

Ce urmează este dincolo de imaginația oricui: Crimă! Posesie! Mișcare socială radicală! O idilă criminală! Despre cum a construit scenariul și o povestea originală a acestui personaj iconic, a vorbit regizoarea și scenarista Maggie Gyllenhaal.

„Ida este un personaj pe jumătate adormit, pe jumătate mort, suportând tot felul de lucruri îngrozitoare. Și apoi nu mai face asta. Ea spune adevărul absolut într-un mod foarte periculos care îi aduce moartea. Și aceasta este persoana care apoi se întoarce ca «Mireasa» şi spune lucrurilor pe nume. S-a născut din morți, este un monstru şi este super puternică. Adevărul ei este susținut de toate acestea. Și aşa începe o mișcare. Ea devine, nu știu dacă vigilent este cuvântul potrivit, dar devine ca un adevăr radical. Și asta e periculos”, a spus Maggie Gyllenhaal.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Filmul „Mireasa!” îi are în rolurile principale pe Jessie Buckley, Christian Bale, Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal și Penelope Cruz. Maggie Gyllenhaal regizează după propriul scenariu și produce filmul alături de Emma Tillinger Koskoff, Talia Kleinhendler și Osnat Handelsman Keren. Producătorii executivi sunt Carla Raij, David Webb și Courtney Kivowitz.

Echipa din spatele camerelor de filmat este compusă din directorul de imagine Lawrence Sher, designerul de producție Karen Murphy, editorului Dylan Tichenor, coordonatorului muzical Randall Poster, compozitorului Hildur Gudnadottir și designerului de costume Sandy Powell. Filmul este produs de Warner Bros. Pictures și distribuit de Vertical Entertainment.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE