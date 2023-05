Finala iUmor 2023. Cine sunt concurenții care luptă pentru premiul cel mare

Când are loc finala iUmor 2023

Din zeci de concurenți veniți la audițiile sezonului 14 iUmor, în marea finală a show-ului de umor au ajuns 11! Fie că sunt singuri sau împreună cu ai lor colegi de trupă, fiecare așteaptă cu nerăbdare gala de decernare a mult râvnitului trofeu și, desigur, a premiului de 20.000 de euro.

Ce momente s-au pregătit pentru ultima bătălie din acest sezon și cine sunt finaliștii care vor lua câte un like de la Delia, Cătălin Bordea, Nelu Cortea și Cheloo pentru a putea intra la votul publicului, telespectatorii vor afla duminică, începând cu ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Cine sunt finalistii iUmor 2023, sezonul 14

Maria Grosu, Mihaela Pripici, Teodora Nedelcu, Elena Voineag, trupa Duo Olé, The Free Tenors, Paul Szabo, Dima Țui, trupa Pe Cap, Ionuț Țigănescu și Varză sunt cei 11 finaliști din acest sezon iUmor.

Întrebată cum s-a simțit în timpul performance-ului din gala finalei, Maria Grosu a mărturisit: „M-am simțit ca o adevărată divă în finala iUmor, sezonul 14! Chiar le mulțumesc tuturor celor din echipa emisiunii, pentru că mi-au pus la dispoziție tot ce am cerut pentru a crea momentul dorit.

Le sunt recunoscătoare și dansatorilor fantastici care au fost alături de mine pe scenă, însă, și Cocuței și lui Bogdan, care s-au ocupat de coregrafie. (…). Adrenalina a fost atât de intense, încât nici nu-mi amintesc tot ce am făcut pe scenă, de abia aștept să văd finala, dar presimt ca am strălucit! :)“.

Emoțiile „au guvernat“ în jurul tuturor, dar Mihaela Pripici le-a simțit de departe cel mai intens. „Finala iUmor este una dintre cele importante experiențe de până acum pentru mine. Mi-am dorit foarte mult să ajung în etapa asta și am muncit foarte mult pentru acest vis. De aici și presiunea care m-a adus aproape de leșin pe scenă. (…).

Comentariile juraților au venit ca o gură de aer proaspăt după momentul greu prin care am trecut când am urcat pe scenă. Bordea a urcat pe scenă și m-a îmbrățișat. Mi-a spus că este normal să am emoții, că la rândul lui, deși are ani de experiență pe scenă, este copleșit de emoții înainte de fiecare spectacol, că emoțiile sunt bune și că odată cu experiența voi învăța să le controlez“, a spus Pripi, așa cum îi spun apropiații.

Teodora Nedelcu a dezvăluit numele contracandidatului care i-a dat palpitații: „Am venit hotărâtă să fac o figură bună și am făcut! Trebuie să recunosc că mi-a fost frică de colegii mei de breaslă (n.r.: Bordea și Cortea), tocmai pentru că ei au văzut multe show-uri și variante cu mine și aveau mai mult de comparat. În rest, eu îi admir pe toți jurații și tot ce îmi zic iau în calcul. Dintre contracandidați, cel mai teamă îmi este de Paul Szabo, care este un comediant bun și care a și făcut o figură bună în ziua finalei“.

O figură bună consideră și Elena Voineag că a făcut în marea gală a finalei iUmor și a mai adăugat: “O să țin cont de ce au spus Cheloo și Delia. Cred că artiștii spanioli (n.r.: trupa Duo Olé) au șanse să devină câștigătorii acestui sezon“. De altfel, mai mulți finaliști iUmor 2023 au pariat pe Marcial Heredia și Paul Morocco. „Au făcut un super show și au fost foarte simpatici. (…). Eu sunt mulțumit de prestația mea, chiar dacă au existat emoții mari și oboseală multă“, a afirmat Paul Szabo.

Formată din Irina Bivol, Marin Madan și Vladislav Sliusarenco, trupa Pe Cap a creat un moment foarte amuzant la care au participat mai multe nume cunoscute din lumea comediei și a showbizului: Alexandru Ghețan, Daniel Frunză, Mihaela Ionașcu, Nicoleta Caraman, Alina Crăciun și Sebastian Dascălu. În timp ce ei au fost mulțumiți de performance-ul realizat, Ionuț Țigănescu a spus contrariul:

„Am ales subiecte mai controversate și, din păcate, asta s-a întors oarecum împotriva mea. Jurații au fost subiectivi, însă, mă bucur că s-a amuzat Cheloo la numărul meu – era și normal, pentru că suntem pe aceeași lungime de undă. Cred că vor câștiga moldovenii de la Pe Cap au avut o prestație excelentă“.

Care e marele premiu iUmor 2023

La fel ca și anul trecut, dar și în alte ediții, premiul cel mare este de 20.000 de euro, alături de care câștigătorul va primi și trofeul.

Cum se alege câștigătorul iUmor

Deși finala iUmor, difuzată duminică, 21 mai, de la 20:00, pe Antena 1 este înregistrată, votul telespectatorilor se va face live duminică seară, după ce Șerban Copoț și Dan Badea vor anunța startul votului.

Dacă în audiții, concurenții aveau nevoie de două like-uri din partea juriului pentru a ajunge la votul celor de acasă, în marea finală, aceștia trebuie să îi convingă pe toți cei patru jurați, altfel, vor părăsi competiția.

Publicul telespectator va putea alege, duminică seară, marele câștigător al sezonului 14, dar și al premiului în valoare de 20.000 de Euro, prin SMS la 1313, după ce Șerban Copoț și Dan Badea da: „Start vot!“.

La scurt timp după ce prezentatorii vor spune că s-a încheiat procesul de votare, ei vor dezvălui cine este câștigătorul sezonului 14 iUmor, care, totodată, va pleca acasă cu cecul de 20.000 de Euro.

Cine sunt câștigătorii iUmor din anii trecuți

Vlad Grigorescu – Sezonul 19 (2016)

Maria Popovici – sezon 2

Doina Teodoru – sezon 3

Ana Maria Calița – sezon 4

Andrei Cojocaru – sezon 5

Irena Boclincă– sezon 6

Mukinka – sezon 7

Edi Vacariu – sezon 8

Andrei Ungureanu – sezon 9

Andrei Garici – sezon 10

Virgil Ciulin – sezonul 11

Mihai Radu – sezounul 12

Remus Iosub – sezonul 13- 2022

