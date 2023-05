Maria Grosu, Mihaela Pripici, Teodora Nedelcu, Elena Voineag, trupa Duo Olé, The Free Tenors, Paul Szabo, Dima Țui, trupa Pe Cap, Ionuț Țigănescu și Varză au fost cei 11 finaliști „iUmor” 2023. Dintre ei, doar șapte au ajuns la votul publicului: Teodora Nedelcu, Mihaela Pripici, Elena Voineag, Paul Szabo, Pe Cap, The Free Tenors, Trupa Duo Olé, însă doar unul dintre ei a fost desemnat cel mai bun comediant de către telespectatori.

Mihaela Pripici a fost concurenta trimisă de public în marea finală și tot ea a primit cele mai multe voturi. Astfel, Mihaela Pripici a câștigat „iUmor” 2023 și premiul în valoare de 20.000 de euro. În finală, în fața juraților, ea a prezentat un număr de stand-up autentic și îndrăzneț, scrie a1.ro.

„Eu recent mi-am schimbat terapeuta pentru că nu mă mai înțelegea și chestia asta mă enerva foarte tare. Eu am început să fac terapie pentru că sunt colerică, am probleme cu nervii și principala problemă este că mă enervez foarte tare la volan… Am nevoie de o pauză!”, a spus pe scenă câștigătoarea, care a avut emoții mari când și-a prezentat numărul.

Ulterior, ea a revenit și a impresionat cu glumele ei.

Ce glume a făcut Mihaela Pripici în finala „iUmor” 2023

Glumele sale au fost inspirate din viața ei de zi cu zi. „Recent, eu mi-am schimbat terapeuta, pentru că nu mă mai înțelegea și mă enerva rău de tot chestia asta. Eu am început să fac terapie, pentru că sunt colerică, iar principala problemă este că mă enevez foarte tare la volan. Eu stau la marginea Bucureștiului și făceam terapie în capătul opus al orașului, deci traversam orașul ca să plătesc pe cineva cu 200 de lei să mă învețe să nu mă mai enervez. (…) Concluzia terapeutei a fost că nu sunt eu de vină, ci traficul din București, iar soluția ar fi transportul în comun. Mamă, ce m-am enervat!”.

„(…) Prima dată când am condus o mașină automată eram aici în București. Am plecat de la semafor și 50 de metri mai în față am călcat la podea pedala de ambreiaj ca să schimb viteza și pentru cei care nu au înțeles unde îi problema aici, mașina automată are două pedale: una este accelerația, iar pe cealaltă sunt frâna și ambreiajul, iar dacă le calci cum am călcat-o eu, nu îți schimbă viteza, îți schimbă destinația de unde aveai treabă la secția de Primiri Urgențe”.

„(…) Dar mi-am dat seama că furia asta vine din frustrare la mine, pentru că sunt foarte singură. Nu-mi scrie niciun bărbat. Am 23 de ani și arăt ca la 13, ceea ce nu vă recomand, fetelor. Nu știu dacă știți, dar în 2023, bărbații au principii. Nu mai sunt pedofili pe lumea asta! Slavă Domnului! (…) Sunt foarte singură. Sunt singură și la părinți, pentru că de fiecare dată când mă duc în vizită, părinții o iau pe soră-mea și se duc la rude. (…) De asta m-am și mutat în Militari! Sunt pereții atât de subțiri, încât ajung la mine și reproșurile de la etajul cinci și bolile cu transmitere sexuală de la etajul trei. Și am auzit că, în ultima vreme, se sparg apartamente prin zonă. Așa că, am zis că e șansa mea să mă viziteze și pe mine cineva!”.

Cine e Mihaela Pripici, care a câștigat „iUmor” 2023

Mihaela Elena Pripici, care e poreclită Pripi, are 23 de ani, provine din Curtea de Argeș.

