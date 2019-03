„Ca să ajung să-l pup așa, pe obraz, am nevoie de tocuri de 7. Dacă vreau să ajung la frunte, am nevoie de tocuri de 10. Când glumește și nu se lasă pupat din prima, se ridică pe vârfuri și eu nu mai ajung deloc. Invers, mă ia de gât și se uită de sus în jos la mine, protectiv. Și eu îmi dau seama că am așteptat aproape 14 ani acest moment! Te iubesc, Petru!”, a scris Andreea Berecleanu pe Instagram.

De când s-a recăsătorit, devenind soția medicului estetician Constantin Stan, iar copiii au crescut, Andreea Berecleanu a decis să aloce mai mult timp propriei persoane și pasiunilor sale, așa că ori de câte ori îi permite timpul, își ia câteva zile pentru a se relaxa în diferite destinații.

„Țin foarte mult la momentele noastre în vacanță și când este vacanță, mai ales vacanța de vară, dar și cea de iarnă, atunci aproape uit că am telefon. Evident că țin legătura cu cei de acasă, cu mama, în fiecare zi, cu copiii, dacă nu sunt cu noi, dar atât. Aproape că nu există telefonul pentru mine”, ne-a mărturisit prezentatoarea jurnalului de știri de la Antena 1.

