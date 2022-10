Albert, fiul Romaniței și al lui Adrian Iovan, a început să conducă de la vârsta de 13 ani. Creatoarea de modă a povestit cum și-a descoperit fiul ei pasiunea pentru raliu în urmă cu trei ani.

„O perioadă dificilă poate aduce daruri fiecăruia dintre noi. Iar pandemia a însemnat pentru el ceva special, în sensul că, în acel an în care nu am putut merge în vacanță, el stând degeaba, a studiat foarte mult despre Formula 1. Și atât de mult s-a îndrăgostit de Formula 1, încât a dorit să-și facă un simulator. I-au trebuit niște componente care se achiziționează din străinătate, piesă cu piesă. L-am sprijinit financiar și l-a achiziționat. El pe simulator experimenta diferite etape ale circuitelor. Mergea ca și când era în locul lui Hamilton sau Verstappen. Atât de mult i-a plăcut, încât după ce a început școala, Albert mi-a spus că ar vrea mai mult decât să se joace pe simulator, să intre într-un fel de competiție.

M-am gândit și am dat un telefon oportun. L-am sunat pe președintele FR de Automobilism, Noris Mărgeanu, care este finul meu, eu le-am botezat fata. Albert avea 13 ani și mi-a zis că pentru karting e prea târziu, că ar intra în competiție cu copii care făceau de la 5 ani și că pentru vârsta lui ar fi cel mai bine să înceapă să conducă mașini adevărate. Și mi s-a părut ceva ieșit din comun, cum să poată să conducă. A trebuit să ia cursuri de condus la școala lui Titi Aur, apoi să-și ia licența de pilot, în funcție de ce-și dorește. Și așa mi s-a recomandat și a ajuns la cel mai bun instructor. A făcut cursurile și de defense, simulator de accidente. Când a împlinit 13 ani, unul dintre copii i-a făcut cadou un voucher la Titi Aur, dar nu se gândea că-l va folosi el. Așa a putut el să meargă pe mașină, pe circuit, eu eram în spate, aveam senzația că sunt la Mountagne Russe. Apoi a făcut și școala de pilot de raliu. A dorit competiții pe pământ, numai în vegetație, nu pe șosele”, a povestit creatoarea de modă.

Albert Iovan se află la cea de-a doua competiție, anul trecut a reușit să se claseze pe locul 4. Romanița a vorbit despre competiția la care a participat fiul său.

„Albert a terminat Campionatul Național care în acest an a avut șase etape, ce au avut loc la Sibiu, pe două circuite, unul la Șura Mare, pe locul 3. Sunt practic două circuite care se întrepătrund, dar piloții nu se întâlnesc. Numărul general la fiecare etapă e cam între 36-40 de piloți. O competiție începe cu prima tură, de recunoaștere, după care urmează primul antrenament cronometrat și patru manșe de concurs, din care se scoate timpul cel mai prost.

La final e un clasament la care fiecare loc înseamnă puncte. El a avut trei locuri de 3 și în rest atât de multe puncte, încât la final a ieșit tot pe locul trei. Nu e pe categorii de vârstă, Albert a fost cel mai tânăr la juniori, unde sunt și băieți de 20 de ani. La astfel de campionate, fiind circuit închis, care nu e pe drumuri publice, nu-i trebuie permis. Anul trecut a fost pe Dacia Sandero și a ieșit doar pe 5, iar anul acesta targetul a fost să închirieze și el mașină de la Suzukui. Acesta e al doilea an de competiție, și ca să fie pe podium, îi trebuia mașină mai puternică. El e la MV Motor Sport, condus de Ciprian Solomon, care e și copilotul și instructorul lui. Dar la acest concurs, în afară de prima manșă, nu a mai fost nevoie de copilot”, a adăugat aceasta, potrivit impact.ro.

„M-am urcat pe mașina de pompieri, ca să am vizibilitate mai bună”

Romanița Iovan își susține fiul la fiecare competiție la care participă. Ultima dată, creatoarea de modă s-a urcat pe mașina de pompieri pentru a avea un unghi mai bun pentru filmat.

„Eu sunt pe post de cameraman, la fiecare manșă îmi aleg unghiuri diferite ca să-l pot filma în diferite ipostaze. Ultima oară m-am urcat pe mașina de pompieri, ca să am vizibilitate mai bună”, a mai afirmat Romanița Iovan.

Albert Iovan s-a răsturnat cu mașina sub privirile mamei sale

Vedeta a trecut prin momente de spaimă atunci când a văzut că fiul ei s-a răsturnat cu mașina. Din fericire, Albert nu a pățit nimic, astfel de accidente fiind destul de frecvente pentru piloții de raliuri.

„Albert are genă de pilot, e băiatul lui ta-su, e ceva normal, are în sânge adrenalină. Acesta e drumul lui, la 18 ani va vrea să sară cu parașuta. Merg peste tot cu el. Are și sponsori. Mașina e colantată cu numele lor. El chiar avea nevoie de performanța asta. Nu există performanță fără depășirea limitelor. Aceasta înseamnă și ieșirea în decor și răsturnarea cu mașina. A ieșit în decor, s-a și răsturnat. Nu sunt cuvinte să exprim ce am simțit atunci. E foarte bine însă încastrat în mașină, există un sistem de prindere, iar dacă te răstorni, nu ai ce să pățești. Iar în dreapta, stânga, sunt maluri și vegetație, nu-i altă șosea. Nu știam nimic despre asta înainte să intru în horă. Am emoții de fiecare dată, Sibiul e ca și a doua casă”, a mai spus aceasta.

