Alegerea vine ca o urmare firească a parcursului internațional excepțional pe care filmul l-a avut în circuitul festivalier. „Fjord” a avut premiera mondială în Competiția Oficială a Festivalului de la Cannes, unde a impresionat juriul și critica de specialitate, fiind recompensat cu râvnitul trofeu Palme d’Or pentru Cel mai bun film. Pe lângă distincția supremă de pe Croazetă, pelicula a adjudecat Premiul FIPRESCI, Premiul juriului ecumenic, Prix de la Citoyenneté și Premiul François Chalais.

Distribuția este condusă de actorul de origine română Sebastian Stan, alături de actrița norvegiană Renate Reinsve. Proiectul este o coproducție între România, Franța, Norvegia, Suedia, Danemarca și Finlanda. Filmul este distribuit la nivel internațional de compania Goodfellas, în timp ce pe piața din Statele Unite, drepturile au fost achiziționate de Neon (compania care a achiziționat și câștigătorii anteriori ai Palme d’Or și care a realizat o campanie excelentă pentru Anora în urmă cu 2 ani, aducându-i premiul pentru cel mai bun film la Oscaruri).

Filmul a avut deja premiera în cinematografele din Franța pe 19 august, în timp ce publicul din România va putea urmări pelicula în cinematografe în lunile următoare. Academia Americană de Film va anunța lista scurtă pentru nominalizările la Oscar 2027 pe data de 15 decembrie, selecția finală fiind programată pentru 21 ianuarie 2027. Cea de-a 99-a gală a Premiilor Oscar va avea loc pe 14 martie 2027, la Los Angeles.

Prin această selecție, Cristian Mungiu își reconfirmă poziția de cel mai titrat regizor român în circuitul internațional. Originar din Iași, cineastul a debutat în lungmetraj în 2002 cu „Occident”, obținând consacrarea mondială în 2007, când a câștigat primul său Palme d’Or cu pelicula „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”. Portofoliul său impresionant include numeroase alte succese pe Croazetă, printre care premiile pentru scenariu și interpretare feminină obținute în 2012 cu „După Dealuri”, premiul pentru regie în 2016 cu „Bacalaureat”, precum și prezențele cu titlurile colective „Amintiri din Epoca de Aur” sau lungmetrajul „R.M.N.” în 2022.

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