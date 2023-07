La aproape un an de la divorț, fosta soție a lui Florentin Petre a făcut declarații controversate cu privire la o nouă relație a lui. Femeia l-a acuzat că în viața lui a apărut altcineva, iar antrenorul și-ar fi prezentat noua soție mamei lui, chiar dacă ea încă se afla acolo.

„Eu nu am nicio legătură cu ceea ce postează ea. Pe mine mă interesează ce spun eu și aș vrea foarte mult să rog pe toată lumea să nu îmi mai bage vorbe în gură pentru că nu este adevărat. Eu nu am acuzat-o pe ea de lucru acesta, că am plecat de la Piatra Neamț din cauza ei.

Am plecat din cauza mai multor probleme care s-au acumulat, cele cu echipa cu ale mele personale și era normal să plec. Nu puteam să mai stau acolo.”, a declarat Florentin Petre, la Antena Stars, potrivit Spynews.

La sfârșitul anului trecut, Florentin Petre a explicat că a rămas în relații bune cu fosta soție. „Da, suntem prieteni. Am rămas și vom rămâne prieteni. Și cu mama lui Alex voi fi bine, fără nicio problemă. Alex are părinți, Alex trebuie să crească într-un mediu corect, normal, chiar dacă noi vom fi pe drumurile noastre”, a declarat el.

