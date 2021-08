Florin Busuioc are 59 de ani, dar nu-și dorește să iasă la pensie curând: „Sper să nu fie nevoie să mă retrag”

„Eu nu cred că voi ieși vreodată la pensie cu totul, adică teatrul n-o să-l las niciodată și asta, Slavă Domnului, pentru că roluri de bătrâni există în teatru și pot să joc și după 65 de ani. Dacă o să ies la pensie de la televiziune, poate că o să mă mai țină pe aici… că poate li se pare că zic bine vremea și nu mă dau chiar afară. (râde – n.r.). Sunt ceva ani, vreo 15-16 ani de Pro TV… Eu trag nădejde să rămân cât mai mult în povestea asta și să nu fie nevoie să mă retrag”, a declarat Busu pentru ciao.ro.

Florin Busuioc a mai dezvăluit că la Pro TV a avut diferite responsabilități de-a lungul anilor. „Eu am făcut de toate în PRO TV, absolut de toate. Am fost la dublaje de desene animate la început, după care am fost voice over, după care am scris texte pentru alți prezentatori, după care am scris formate de emisiuni pentru alți prezentatori, după care am prezentat emisiuni… am făcut de toate, absolut tot ce se putea face într-o televiziune am făcut.”, a afirmat acesta pentru sursa mai sus menționată.

Florin Busuioc, declarații despre starea lui de sănătate

Florin Busuioc a suferit în luna noiembrie a anului 2018 un infarct miocardic după un spectacol susținut la Craiova. La aproximativ un an și jumătate de atunci, actorul mărturisește că nici nu își mai aduce aminte ce anume s-a întâmplat în acele momente.

Acum însă încearcă să fie mai atent la stilul lui de viață. „Am încercat, din când în când, să țin un regim, nu prea îmi iese asta cu regimul, am mers și la sală o perioadă. De vreo lună n-am mai fost, dar o să reiau sala, o să mă duc din nou la sală. Însă nu pot să zic că mi-am schimbat foarte tare stilul de viață. Am încercat și să merg mai mult pe jos, dar nu prea sunt obișnuit și atunci mi-e greu să ies din zona mea de confort”, a mai declarat Busu pentru ciao.ro.

