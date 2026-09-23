Chef Florin Dumitrescu a vorbit despre proba de la MasterChef pe care o regretă. Juratul dat detalii despre un aliment, al cărui miros l-a dat peste cap.

Florin Dumitrescu a oferit detalii din culisele MasterChef, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Libertatea. Juratul a vorbit deschis despre schimbările pe care le-a făcut în modul său de jurizare, dar și despre o experiență culinară extremă pe care o regretă.

Florin Dumitrescu: „Am fost atât de empatic, încât nu m-am recunoscut"

Cunoscut pentru stilul său exigent și ferm din sezoanele anterioare, Chef Florin Dumitrescu a surprins de această dată printr-o atitudine mult mai îngăduitoare față de participanți. Juratul a recunoscut că a încercat să fie mai empatic.

„Nu m-a scos absolut nimic din sărite. Conform unui studiu de piață trebuia să fiu mai empatic și am fost. Am fost atât de empatic încât nu m-am recunoscut, dar m-am și bucurat mai tare de sezonul ăsta. De data asta, mai devreme ca niciodată, am început să mă atașez un pic mai repede de concurenți, să le văd punctele bune mai mult decât punctele slabe. Și m-am bucurat de mâncare, mai mult ca niciodată. Cred că am avut un sezon cu mâncare extraordinară, la alt nivel”, a declarat Florin Dumitrescu în exclusivitate pentru Libertatea.

Pe lângă preparatele rafinate care au impresionat juriul, show-ul culinar a adus și provocări gastronomice ieșite din comun. Etapa de debut a început în forță cu un bootcamp uriaș la care au luat parte 120 de persoane, etapă în care bucătarul a fost nevoit să guste zeci de farfurii într-o singură zi.

Florin Dumitrescu: „Cea mai mare trăznaie pe care am gustat-o vreodată, care pute a hazna"

Marea încercare a sezonului a fost însă reprezentată de o probă impusă pe bază de surströmming, celebrul pește fermentat suedez, recunoscut pentru mirosul său deosebit de puternic și greu de tolerat.

Proba le-a dat bătăi de cap atât concurenților, cât și organizatorilor, care au depus eforturi mari pentru a procura conservele de la singurul furnizor autorizat din România.

Experiența i-a lăsat juratului amintiri neplăcute, mărturisind că întâlnirea cu acest aliment a fost una de-a dreptul agresivă pentru starea sa generală.