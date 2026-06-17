Cum a apărut Florin Piersic la 90 de ani la MasterChef: „A fost înălţător”. Cine i-a fost alături marelui actor

Într-o ediție de neuitat, actorul a fost în centrul atenției, iar concurenții din cele trei echipe coordonate de Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au gătit atât pentru Florin Piersic, cât și pentru soția lui, dar și pentru prietenii lor.

Printre numele importante care au participat în episodul special de la MasterChef s-au regăsit Tudor Giurgiu, Irina Margareta Nistor, Dorel Vișan și Cosmin Seleși.

„O zi cu doi invitați spectaculoși: Florin Piersic și Dorel Vișan. Respect”, a scris Cătălin Scărlătescu pe Instagram, în dreptul unei fotografii pe care a postat-o.

Ediția specială pe care PRO TV o va difuza în toamna acestui an a fost filmată la Conacul Secuiesc din Rimetea de lângă Cluj.

„O întâlnire memorabilă! Abia aștept să vedeți la toamnă ce surpriză i-am pregătit magnificului Florin Piersic”, a fost mesajul pe care l-a scris în mediul online și Sorin Bontea, în dreptul unui clip video.

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Emisiunea a fost filmată în perioada TIFF (Transilvania International Film Festival), iar sute de oameni au fost în zonă și au urmărit filmările de la distanță.

„Astăzi am avut onoarea să îl primim cu aplauze pe marele Florin Piersic. Dar dânsul nu a venit singur, a venit și cu maestrul Vișan. Nu am cum să spun prea multe despre astăzi, dar a fost înălţător. Abia aștept să văd ediţia filmată astăzi”, a scris și Florin Dumitrescu pe Instagram.

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