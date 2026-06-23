Două loturi ale magistralei feroviare Cluj – Oradea au fost mutate pe componenta de grant

Acesta a subliniat că România va atrage integral și cele 2,1 miliarde de euro sub formă de granturi.

„România va atrage integral fondurile europene nerambursabile (2,1 miliarde de euro grant) alocate transporturilor prin PNRR. Continuăm finanțarea tuturor sectoarelor Autostrăzii Moldovei A7 Focșani – Bacău – Pașcani și a lotului lipsă de pe Autostrada A1 dintre Margina și Holdea”, a precizat Horațiu Cosma, pe Facebook.

Cele două sectoare de autostradă urmează să fie finalizate în 2027, ci nu în 2026 așa cum au fost promise inițial.

Secretarul de stat a mai informat că primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj – Oradea au fost mutate pe componenta de grant, „având un stadiu foarte avansat și șanse maxime de a îndeplini jaloanele europene în această vară”. De asemenea, Autostrada Bacău – Pașcani va fi finanțată integral din componenta de împrumut (loan) a PNRR, fiind schimbată finanțarea.

Posibilitate pentru decontare proporțională a lucrărilor de pe A7 și A1

În urma negocierilor cu Comisia Europeană, țara noastră va beneficia și de o clauză istorică: decontarea proporțională a lucrărilor, ceea ce înseamnă că eventualele întârzieri ale CNAIR nu vor mai atrage penalizări financiare masive pentru statul român.

„S-a obținut la negocierile cu Comisia Europeană un lucru extrem de important pentru România: posibilitatea decontării proporționale a lucrărilor realizate până la 31 august pe A7 Bacău – Pașcani și A1 Margina – Holdea. Această modificare schimbă fundamental modul în care sunt gestionate riscurile. În cazul în care unele sectoare se finalizează parțial la termenul-limită, România nu va mai plăti penalizări consistente, ci va beneficia de plăți raportate la progresul efectiv realizat în teren”, mai precizează el.

Cu alte cuvinte, ratarea termenelor asumate nu mai înseamnă automat pierderi masive de fonduri europene pentru România.

„Mai mult, păstrăm accesul la finanțare europeană în condiții excelente, la costurile de împrumut ale Comisiei Europene, mult mai avantajoase decât cele pe care le-am putea obține individual de pe piețele financiare”, potrivit sursei citate.

Horațiu Cosma subliniază că a început cursa finală pentru livrarea proiectelor prin PNRR: „În următoarele două luni nu există pauză. Vom munci neobosit pentru a maximiza progresul pe toate aceste proiecte și pentru a atinge țintele finale asumate la 31 august. Iar după 31 august nu avem dreptul să ne oprim. Obiectivul final rămâne același: să circulăm cât mai curând pe întreaga Autostradă A7 până la Pașcani și pe ultimii kilometri lipsă ai Autostrăzii A1 dintre Margina și Holdea. Negocierile s-au încheiat. Acum începe cursa finală pentru livrarea acestor proiecte și pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR”.

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