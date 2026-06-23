Kievul intensifică atacurile cu drone. În ultima săptămână, Ucraina a lansat mai multe atacuri asupra sudului teritoriilor ocupate, distrugând poduri și căi de acces esențiale pentru aprovizionarea trupelor ruse din Crimeea către regiunea Herson. Conform surselor ucrainene, transporturile militare rusești către această zonă au scăzut cu peste 70%.

Impactul acestor acțiuni se răsfrânge și asupra civililor din teritoriile ocupate. Începând de duminică dimineața, stațiile de alimentare private din Crimeea au fost închise, în timp ce în regiunea Tver, la nord de Moscova, locuitorii au fost limitați la doar câțiva litri de combustibil pe zi.

Potrivit publicației Blick, ucrainenii ar fi lovit și una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Tiumen, Siberia, situată la peste 2.000 de kilometri de linia frontului.

În timp ce Rusia se confruntă cu aceste provocări, Belarus ar putea deveni următoarea țintă a Ucrainei, scrie Blick.

Președintele Volodimir Zelenski a lansat un avertisment ferm regimului condus de Aleksandr Lukașenko, cerând dezactivarea echipamentelor militare amplasate de Minsk lângă granița cu Ucraina, utilizate pentru a sprijini atacurile cu drone rusești.

„Belarus are la dispoziție o săptămână pentru a dezactiva aceste aparate. În caz contrar, o vom face noi”, a declarat Volodimir Zelenski.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE