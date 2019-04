Florin Vasilică, despre problemele de sănătate. „Încerc să nu ajung la operație”

Florin Vasilică, fiul regretatului artist de muzică populară Liviu Vasilică, a avut probleme din cauza unei hernii de disc. Care este starea sa de sănătate a explicat Florin Vasilică pentru click.ro.

„Am avut dureri groaznice. Nu mă mai puteam mișca, aveam amețeli și de-abia mă mai țineam pe picioare. Am fost la medic și mi s-a spus că am două hernii de disc cervicale. Am fost la un spital privat în București unde am făcut tratament: infiltrații cu ozon, săptămânal, timp de o lună. Apoi, în Alexandria, am făcut ședințe de fizioterapie. Mă simt mai bine, dar trebuie să am grijă”, a declarat Florin Vasilică.

Acesta a spus că dacă durerile reapar va fi nevoit să suporte o intervenție chirurgicală.

„Încerc să nu ajung la operație. Nucleoplastie se numește această intervenție și costă destul de mult. Mi-e puțin teamă, dar am auzit că recuperarea nu e atât de grea ca atunci când se realizează cu bisturiul. E mai delicată această intervenție modernă”, a mai spus el.

