Fosta iubită a lui Gheorghe Turda, mărturisiri despre cum a fost înfiată. A fost abandonată la naștere

Cântăreața de muzică populară Nicoleta Voicu, în vârstă de 48 de ani, a oferit, la emisiunea matinală de la Antena Stars, amănunte despre cum a fost înfiată și prin ce traume a trecut.

„Am fost abandonată la naştere, la vârsta de 1 an şi 8 luni am fost adoptată de doi părinţi minunaţi care îşi doreau copii… Eu m-am desprins din acel grup (n.r. de la orfelinat orfelinat) şi m-am dus în braţele viitorului tată”, a dezvăluit Nicoleta Voicu, potrivit spynews.ro.

Artista a povestit că a aflat de la o colegă de școală că era adoptată.

„Eram în clasa a patra şi dintr-o răzbunare copilărească, o colegă mi-a spus să stau liniştită că părinţii mei nu sunt părinţii naturali. În ziua aceea a fost un şoc. Am crezut şi n-am crezut. N-am ştiut că procesez informaţii. În momentul acela s-a aprins un beculeţ în mintea mea. Am încercat să studiez comportamentul mamei. Informaţia a mai venit din partea unei mătuşi…

…În clasa a zecea am îndrăznit că o întreb pe mama. Eram în bucătărie, se făceau pregătirile de Crăciun. Am aflat că nu voiau să ştiu adevărul, din teama de a mă pierde. Am simţit-o uşor speriată de discuţie şi mi-a spus că mama m-a abandonat la naştere şi că nimeni nu ştia la vremea aceea nimic despre ea. M-a preluat un orfelinat din Galaţi”, a mai spus cântăreața, conform sursei citate.

Solista de muzică populară Nicoleta Voicu a trăit o poveste de dragoste cu binecunoscutul interpret de muzică populară Gheorghe Turda, însă cei doi și-au spus adio de curând. După separare, ambii au făcut declarații despre motivul care a dus la ruptură. Cei doi au avut o relație de un an.

