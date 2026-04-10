Program Mega Image de Paşte 2026

Pentru cei care sunt obișnuiți să își facă cumpărăturile la Mega Image, trebuie să consulte din timp programul magazinelor Mega pentru Sâmbăta Mare și în zilele de Paște. Află în continuare la ce oră închid magazinele Mega Image pe 11, 12 și 13 aprilie, conform programului anunțat de retailer!

Programul magazinelor de Paște 2026 va suferi modificări faţă de intervalul de funcţionare obişnuit. Astfel, toate magazinele din reţeaua Mega Image vor fi închise duminică, în prima zi de Paște, și vor funcționa după un program special în Sâmbăta Mare şi în a doua zi de Paște.

Programul de Paşte al magazinelor Mega Image este următorul:

10 aprilie: program normal

11 aprilie: ora deschidere normal – ora inchidere 19:00

12 aprilie: ÎNCHIS

13 aprilie: 09:00 – 19:00

14 aprilie: program normal.

Program livrare comenzi online:

Livrare rapidă:

Zile de livrare Program 10 aprilie Program normal de livrare 11 aprilie 08:30 – 17:30 12 aprilie Serviciu de livrare indisponibil 13 aprilie 10:30 – 17:30 14 aprilie Program normal de livrare

Livrare în aceeași zi:

Zile de livrare Program 10 aprilie Program normal de livrare 11 aprilie 08:00 – 18:00 12 aprilie Serviciu de livrare indisponibil 13 aprilie 10:00 – 18:00 14 aprilie Program normal de livrare

Livrare zilele următoare:

Zile de livrare Program 10 aprilie Program normal de livrare 11 aprilie 11:00 – 15:00 12 aprilie Serviciu de livrare indisponibil 13 aprilie Serviciu de livrare indisponibil 14 aprilie Program normal de livrare

Despre Mega Image

Fondat în 1995, Mega Image este cel mai mare lanț de supermarketuri din România, cu peste 12.000 de angajați si cu o rețea care cuprinde în prezent peste 900 de magazine.

În 2025 Mega Image sărbătoriește 30 de ani de la lansarea primului magazin în România.

Conceptul Shop&Go a fost lansat pe piața din România în anul 2010, ajungând în prezent la peste 500 magazine. Magazinele Shop&Go vin în întâmpinarea clienților care doresc să-și facă cumpărăturile rapid, aproape de casă.

Parte din grupul internațional Ahold Delhaize, Mega Image se află în continuă expansiune. Mega Image a finalizat, la începutul acestui an, achiziția rețelei de magazine Profi Rom Food SRL (Profi) de la MidEuropa, într-o tranzacție evaluată la 1,3 miliarde de euro.

Mega Image și Profi Rom Food funcționează sub forma unei entități juridice unice, începând cu 31 martie 2026, dar continuă să opereze ca branduri separate.

