Nicoleta Voicu a fost prezentă la postul de televiziune România TV, unde a povestit de ce a rupt relația cu cântărețul de muzică populară Gheorghe Turda.

„Ce m-a adus aici este o dependență care, idiferent în ce domeniu sau în ce mod se manifestă ea, este o dependență. Și în cazul nostru a fost o dependență de restul lumii. deci imaginați-vă acest platou plin cu oameni și ca eu să ajung la el trebuia să mă strecor cu greu, metaforic vorbind acum, iar dacă ajungeam, apucam să spun câteva cuvinte, pentru că în secunda doi intervenea altcineva, fie prin telefon, fie… deci, practic nu am avut un timp al nostru.

A fost un an plin. Plin profesional, cu foarte multe drumuri. pot să spun că zilele noastre au avut un curs liniar. Toate erau la fel: „Nicole, plecăm”, „Ncole, suntem invitați la recepția cutare”. Am așteptat sărbătorile cu ideea că vor veni cu liniște. Ajunul Crăciunului în familie a fost un sentiment, deci mi-am umplut bateriile și mi-au încărcat sufletul cu acea căldură, cu drăgălășenia copiilor, a nepoților dumnealui. A fost o atmosferă de familie, cu o anumită căldură. de a doua zi am crezut că vomm continua în acest mod cald, de familie. Era ziua de Crăciun. Și acea zi de Crăciun, în acea zi, au existat cinci ore, invitați fiind undeva, în care telefonul mobil l-a ținut captat de la venirea noastră în casa familiei respective până la plecare”, a declarat Nicoleta Voicu la postul de televiziune România TV.

Gheorghe Turda a fost părăsit de iubita lui cu 23 de ani mai tânără printr-o poezie intitulată „Singurătatea ucide”.

