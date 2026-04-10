Marco Rubio a mulțumit României

Potrivit unui reprezentant al Departamentului de Stat, acesta și-a exprimat recunoștința SUA față de România pentru rolul activ în susținerea operațiunilor de securitate desfășurate în Orientul Mijlociu.

Marco Rubio i-a transmis Oanei Țoiu mulțumirile Statelor Unite pentru promptitudinea cu care România a susținut operațiunile strategice din Orientul Mijlociu, numind țara noastră un „partener adevărat”.

Tommy Pigott, reprezentantul Departamentului de Stat, a subliniat în cadrul unui comunicat că sprijinul oferit de partenerii români a fost unul „decisiv” pentru securitatea regională.

Este vorba despre dislocarea unui număr de până la 15 aeronave americane de alimentare pe teritoriul țării noastre. Recent, Parlamentul a aprobat dislocarea a 15 astfel de avioane în bazele militare din România. Pe lângă avioane, Radu Miruță a anunțat că mai mulți soldați americani vor sosi la Baza Kogălniceanu.

La data de 16 martie, Boarding Pass relata că patru avioane Boeing KC-135 Stratotanker au ajuns la București, după un zbor de aproape zece ore fără escală pe ruta Birmingham, Alabama – București. În ziua următoare, al cincilea avion al aceluiași model a fost, de asemenea, dislocat la Baza 90 Aeriană.

Dincolo de cooperarea militară, dialogul dintre Rubio și Țoiu a vizat extinderea relațiilor în energie și tehnologie. Planurile includ investiții în proiecte nucleare și gaze offshore, dar și o cooperare strânsă în domeniul mineralelor critice și al apărării, piloni esențiali pentru viitorul parteneriatului româno-american.

Donald Trump i-a dat un nou ultimatum Europei

Statele Unite își intensifică presiunea asupra partenerilor săi europeni pentru a angaja forțe militare în Strâmtoarea Ormuz.

Conform informațiilor obținute de săptămânalul german Der Spiegel, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a informat capitalele europene că președintele american Donald Trump se așteaptă la angajamente concrete în următoarele zile pentru desfășurarea de nave de război sau alte capabilități militare din Europa. Angajamentele politice, precum cele făcute în zilele de după începutul războiului, nu mai sunt suficiente.

Declarațiile lui Rutte au venit după întâlnirea pe care a avut-o cu ușile închise cu Donald Trump la Casa Albă.

Anterior, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, le-a spus jurnaliștilor că Trump consideră că NATO a fost „pusă la încercare și a eșuat” în timpul războiului cu Iranul.

Întrebat dacă este de acord că unele țări NATO au fost „puse la încercare și au eșuat”, Rutte a răspuns: „Unele dintre ele, da, dar o mare majoritate a țărilor europene – și asta am discutat astăzi – au făcut ceea ce au promis anterior într-o astfel de situație”. Șeful NATO a spus că i-a transmis lui Trump că majoritatea țărilor europene au contribuit cu sprijin logistic și alte angajamente.

