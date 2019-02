Vedeta venezuelană Alicia Machado a fost invitată la emisiunea „Es Show”, de la televiziunea mexicană Multimedios.

În momentul în care a fost prezentată, Alicia Machado a început să căboare scările în compania unui tânăr. Ajunsă în capătul scărilor, vedeta nu și-a dat seama că mai era o treaptă. S-a împiedicat și a căzut, spre surprinderea tutrorr celor prezenți.



În ajutorul Aliciei machado au sărit imediat membrii echipei de producție, dar și moderatorul programului, Ernesto Chavana.

„Ah, am căzut!… Suntem în direct, așa-i?”, a ]ntrebat Alivia machado ]n timp ce era ajutată să se ridice.

?¿QUÉ PASÓ? A minutos de entrar en vivo, @machadooficial cae al piso #EsShow ¡REVISA SU REACCIÓN! ?? https://t.co/6ZPMUS6RnJ — multimedios tv (@multimediostv) February 14, 2019

Alicia Machado a împlinit 42 de ani în data de 6 decembrie. Vedeta din Venezuela are o carieră impresionantă în spate. În anul 1995 a fost desemnată Miss Venezuela, iar un an mai târziu a fost încoronată Miss Universe. Ulterior a devenit actriță de telenovele. Din anul 2016, Alicia Machado are și cetățenie americană. De-a lungul anilor, Alicia Machado a fost în centrul atenției și din cauza oscilațiilor ei în greutate.

