Nick, pe numele său Nicolae Marin, ajunsese la 110 kilograme, din cauza stresului, a nopților pierdute în studio și a mâncatului haotic – alimente nepotrivite, la ore nepotrivite.

„Nu mă mai puteam lega la șireturi”, a rezumat el starea în care ajunsese. A fost momentul în care a decis să ia măsuri radicale: a adoptat un regim drastic și a-nceput să meargă la sală, pentru antrenamente susținute. Doar că… n-a știu când să se oprească. Iar după o vreme, ajunsese atât de slab și de tras la față, încât prietenii s-au speriat că e grav bolnav.

„Am slăbit sub limita acceptabilă, cu regim disociat și mișcare fizică. Ajunsesem într-un punct în care nu-mi mai puteam controla corpul, tremuram, amețeam, eram mereu obosit, nu mai eram eu. Apropiații au crezut că-s bolnav, am auzit asta de-atâtea ori, încât m-am speriat și am încetat regimul. Sunt în continuare atent la ce mănânc, însă nu mai vreau să slăbesc, ca să n-am probleme de sănătate”, a povestit Nick pentru Libertatea.

Această pățanie le-o spune acum tuturor celor pe care-i aude că vor să slăbească: „Sfatul meu, fiți foarte atenți când doriți să slăbiți, trebuie să știți unde vă opriți!”.

Acum, Nick are 78 de kilograme.

Citește și:

Corina Chiriac, cu fițuica la concert! „Este o melodie nouă. Trebuie să mă familiarizez”