Fotografie rară cu Anca Dumitra, Mirela Oprișor și Ecaterina Ladin. Cum s-au pozat actrițele din „Las Fierbinți”

Actrițele din serialul „Las Fierbinți” difuzat pe Pro TV apar în fotografie costumate în personajele pe care le interpretează, Anca Dumitra e Geanina, Mirela Oprișor e Aspirina, iar Ecaterina Ladin e Dalida.

Toate trei au zâmbetul pe buze și privesc direct spre camera de fotografiat.„Înapoi la școală”, a notat Anca Dumitra, în timp ce Ecaterina Ladin a scris: „De 10 ani cu frumoasele mele”, în timp ce Mirela Oprișor a transmis: „La muncă”.

În urmă cu ceva vreme, Mirela Oprișor a dezvăluit cum a ajuns să joace în serialul „Las Fierbinți”. „Mi-am dorit de la început să fac parte din proiect. Iar după ce am citit primele episoade mi-am dorit și mai mult. L-am rugat pe Mimi (Brănescu – n. red.) să scrie ceva și pentru mine. El a zis: Ce personaj să-ți găsesc eu ție într-un sat? O doctoriță, de exemplu. Și el a zis: bine, așa facem. După câteva săptămâni, mi-a dat să citesc ce-a scris. Era, într-adevăr, o doctoriță, dar un pic mai altfel”, a povestit Mirela Oprișor într-un interviu pentru PRO TV.

Recent, Anca Dumitra a spus și ea motivul pentru care și-a dorit să devină actriță. Când era mică, ea visa să ajungă în America și să ia Oscarul. „Dacă te-ai întâlni cu mama mea, cu tata sau cu celelalte neamuri – cum se zice la noi, la olteni –, toţi ţi-ar spune că Anca, încă de micuţă, asta voia să se facă: actriţă. La 5 ani, pe mine nu m-a dus nimeni la teatru, să văd un actor pe o scenă, însă la televizor se dădea se­rialul Dallas, iar mama nu doar că îmi citea subtitrările, dar îmi şi explica, pe înţelesul meu, că oamenii aceia din televizor erau nişte actori care jucau un rol, dar că, în viaţa de zi cu zi, pe ei îi chema altfel şi erau alt fel de persoane.

Probabil că datorită acestor explicaţii ale mamei, imaginaţia mea a început să zboare, s-a creat un miraj, al actorului, şi de-atunci am decis că eu, când o să fiu mare, vreau să mă fac actriţă. Şi chiar şi acum tot asta îmi doresc, doar că am răsucit puţin cuvintele: vreau să mă fac actriţă mare şi bună! (râde) În orice caz, de-atunci, de foarte mică, mi-am făcut un plan de luptă, de care m-am ţinut cu stricteţe.

În clasa a II-a, când mi s-a introdus în program prima limbă străină, s-a întâmplat ca limba aceea să fie franceza. Ceea ce m-a întristat tare, că eu voiam să învăţ en­gleza, ca să mă fac actriţă în America şi să iau Os­carul.

Apoi, în clasa a VI-a, când mi s-a introdus a doua limbă străină, am picat la germană. Ei, atunci am zis că nu se mai poate: m-am dus la mama, i-am spus că eu vreau engleză, ca să merg în America şi să iau Oscarul (până atunci păstrasem planul se­cret), iar mama mea cea bună m-a ajutat”, a declarat actrița pentru Formula As.

