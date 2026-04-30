Design nou pe mobil

Noua interfață mobilă prioritizează accesibilitatea și designul vizual. După ce în 2025 Netflix a actualizat interfața pentru televizoare pentru prima dată în ultimii zece ani, acum compania își îndreaptă atenția spre utilizatorii de smartphone-uri. Formatul vertical și navigarea simplificată sunt special gândite pentru a se potrivi nevoilor celor care accesează platforma pe tren, avion sau în drumul zilnic spre muncă.

Netflix are acum propriul feed ca pe TikTok

Principala modificare a noii experiențe pe mobil este lansarea funcției „Clipuri”, care aduce aminte foarte mult de felul în care funcționează TikTok. Aceasta oferă un flux vertical de videoclipuri scurte, adaptate preferințelor utilizatorilor, care în teorie cel puțin ar trebui să facă decizia de a te uita la ceva la sfârșit de zi mai simplă ca până acum. „Gândește-te la «Clipuri» ca la un rezumat personalizat care te ajută să decizi ce să vizionezi sau să redai în continuare, fără a fi nevoie să derulezi la nesfârșit”, explică Netflix în comunicatul său.

Prin această funcție, utilizatorii pot adăuga rapid titluri în lista de vizionare, pot distribui conținut pe rețelele sociale sau prin mesaje și pot explora diverse opțiuni de filme și seriale. Pe viitor, „Clipuri” va include și podcasturi, programe live și colecții tematice, cum ar fi filmele romantice.

Funcția va veni curând și în România

Aceste actualizări sunt disponibile din 30 aprilie 2026 în țări precum SUA, Marea Britanie, Australia, Canada, India, Malaysia, Pakistan, Filipine și Africa de Sud. Netflix anunță că va extinde treptat accesul la noile funcții și în alte colțuri ale lumii, în lunile următoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE