De Livia Lixandru,

Se pare că Gabi Bădălău nu a suferit deloc, după despărțirea de Claudia Pătrășcanu. Bărbatul ar fi într-o relație cu Mădălina Enache, fosta soție a fotbalistului Gabi Enache, potrivit Spynews.ro.

Prin oraș circulă zvonuri cum că Gabi Bădălău și Mădălina Enache sunt cel mai nou cuplu din showbiz-ul românesc. Tatăl copiilor Claudiei Pătrășcanu și-ar fi dus actuala iubită în vacanță, la Paris și Istanbul. Mădălina Enache deja s-ar lăuda la prieteni cu noua relație pe care o are cu Gabi Bădălău.

Gabi Bădălău a dat-o afară din casă pe Claudia Pătrășcanu

Cântăreața a plecat din vila în care locuia cu soțul și copiii în urmă cu mai multe săptămâni. Toți credeau că ea a părăsit locuința de bună voia, dar, conform declarațiilor făcute acum, se pare că Gabi Bădălău a decis să o dea afară.

„Adevărul este că am fost dați afară din casă. Împreuna cu copiii, am fost dată afară din casă […] Am fost dați afară din casă, iar acest lucru îl poate confirma Serviciul de Poliție 112 unde eu am sunat în aceea seară să îmi trimită un echipaj de poliție.’ , a povestit artista la Antena Stars.