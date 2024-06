Oficial, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău nu mai formează un cuplu. Joi, omul de afaceri s-a afișat la petrecerea revistei VIVA! cu noua iubită, unde a declarat că și fosta lui parteneră are o relație. „Bianca are un iubit de șase luni de zile și am aflat și eu acum. Întrebați-o pe ea mai bine!”, a declarat Gabi Bădălău pentru Spynews.ro.

Gabi Bădălău despre Bianca Drăgușanu: „Eu nu vreau să o denigrez pe ea”

Aseară, la emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, Gabi Bădălău s-a arătat convins că Bianca Drăgușanu l-a înșelat. Susține că știe și cu cine, cu medicul ei estetician, cu Auday Al-Ahmad. „Eu nu am nicio problemă cu Bianca (…) Ea a ales drumul ei în viață într-un moment al relației noastre când eram cel mai bine cu copii, cu familie, cu vacanță, cu planuri de viitor, ea a decis să nu mai meargă pe un drum drept și să mai facă stânga-dreapta și când spun lucrurile astea, le spun asumat 100%.

Nici nu mai contează lucrul ăsta. Eu nu vreau să o denigrez pe ea (…) Nu am cum să fiu gelos pe bodyguarzi și asistenți medicali, să ne înțelegem un pic nivelul și statutul. Dacă ea asta a vrut și ăsta e nivelul ei, eu îi doresc liniște și fericire”, a declarat Gabi Bădălău, conform Spynews.

În aceeași emisiune, prin convorbire telefonică, Bianca Drăgușanu a negat relația amoroasă cu Auday Al-Ahmad. „Spun încă o dată cu subiect și predicat că nu am nicio relație în momentul de față cu domnul doctor Auday pe care îl respect, cu care lucrez, cu care am un proiect nou”.

Auday Al-Ahmad intervine: „Relația dintre mine și Bianca este o relație strict de colaborare”

Scandalul dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău a ajuns și la urechile medicului estetician. El neagă relația cu fosta prezentatoare de televiziune. „Relația dintre mine și Bianca este o relație strict de colaborare, suntem prieteni foarte buni și parteneri la acest business și chiar vrem să dezvoltăm această afacere și să o ducem la un alt nivel.

Noi ne cunoaștem de cinci luni de zile, iar parteneriatul de colaborare este de patru luni de zile. Deci, nu știu ce a declarat domnul Bădălău de șase luni de zile. Nu, niciun caz (n.r. – că s-ar cunoaște de șase luni)”, a declarat medicul Auday Al-Ahmad, pentru Știrile Antena Stars.

Și a continuat: „Ea este una dintre cele mai frumoase femei din România, este dorită de foarte mulți bărbați, este normal să se speculeze anumite chestii, dar așa cum v-am spus și mai devreme, este strict o relație de colaborare. Eu cred că am prins cea mai bună versiune a ei. Este singura femeie relevantă în România care a rămas peste ani.

Bianca fiind una dintre cele mai dorite femei din România, toți bărbații își doresc o relație cu ea și find pe prima pagină a tabloidelor mereu, este normal să fie astfel de speculații, dar cum am mai spus și mă repet, este doar o relație de colaborare între mine și ea și nimic mai mult“, a declarat medicul estetician Auday Al-Ahmad, în exclusivitate pentru Știrile Antena Stars”.

