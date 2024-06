„Am făcut și fac tot ce ține de mine pentru liniștea lor, pentru educația lor, pentru a avea tot ce le trebuie în viața de zi cu zi. Din păcate sau din fericire, nu știu exact cum să mă exprim, eu nu am putut să am o relație cu Claudia, cu mama băieților. Și știi că mai sunt familii de genul – împăcați-vă pentru copii! Dar copiii cresc, ajung la 15-18-20 de ani, se duc la casa lor, au familiile lor și m-am pus și pe mine pe primul loc și am zis ca n-am cum să trăiesc cu cineva care…

Tot respectul îl am pentru Claudia ca om, cu toate că am trecut prin multe lucruri urâte, dar nu am cum să stau cu o femeie dacă nu sunt fericit, dacă nu am liniște cu ea. Nici măcar pentru copii. Nici măcar pentru copiii mei nu am putut să rămân cu ea (…) Copiii încă sunt foarte afectați, chiar dacă au trecut 5 ani de la divorț. Copiii își doresc să ne vadă împreună“, a mărturisit Gabi Bădălău în podcastul lui Nasrin Ameri.

Gabi Bădălău a mărturisit că, în relația lor lucrurile s-au petrecut extrem de repede, Claudia rămânând însărcinată la scurt timp după ce au devenit un cuplu.

„O să te uimesc cu aspectul ăsta… Între mine și Claudia n-a fost o poveste de iubire. Totul s-a întâmplat foarte repede între noi. A rămas însărcinată foarte, foarte rapid, eu aveam 25 de ani, eram necopt, dar îmi doream foarte mult copil. Ea a venit și mi-a zis: «Sunt însărcinată». Iar eu i-am spus: «Nu știu dacă rămân cu tine, nu știu dacă te iubesc – pentru că eram de o lună-două împreună – dar îmi doresc copilul». Chestia asta credeam eu că mă maturizează.

Ea a încercat oarecum să mă acapareze, fiind și mai mare ca mine cu 7-8 ani. A venit copilul, botezul, după… hai și nuntă! (…) N-am fost obligat, dar cumva mi-a fost indus și de familie și a fost și sentimentul ăsta că mă liniștesc, mă căsătoresc, dar între noi n-a fost o poveste din aia de dragoste reală, cu îndrăgostit… s-au întâmplat lucrurile foarte repede. De-asta, probabil, s-au și terminat”, a spus Gabi Bădălău, potrivit VIVA!

Gabi a recunoscut că și-a înșelat soția

„Eu am greșit în căsnicia cu Claudia, eram cu altă femeie. M-am dus acasă și am recunoscut lucrul ăsta, m-am descărcat, iar ea, în momentul ăla, în loc să-și țină familia, că mai sunt 100.000 de bărbați care greșesc, a postat pe Faceboook un mesaj foarte, foarte urât despre mine, despre familie, a dat-o-n politică, a dat-o în amenințări, în acea noapte când eram toți în casă – eu cu ea și cu copiii. Înainte, maică-sa intervenise în relația noastră… Eu am greșit că eram cu altă femeie, că am înșelat-o și mi-am asumat lucrul ăsta. După acel mesaj, în care am văzut o altă Claudia, plină de ură, de frustrare, am simțit că s-a rupt.

N-am niciun război cu ea, noi trebuie să ne creștem copiii în liniște și pace. N-am nimic de împărțit, inclusiv partajul, nu e nicio miză la noi. Dacă eu văd că ea își revine și nu mai face tot circul ăsta, mai ales în presă și tot ce a făcut rău… Le punea copiilor microfoane în hăinuțe sau în ghiozdan când venea la mine și vorbeam cu tata lucruri – ce vorbește fiecare om în casă – și pe urmă și le posta pe Facebook și s-a dus cu ele la Poliție. De-asta am ajuns atât de disperat și radical încât nu pot să stau cu ea la masă”, a mai spus Gabi Bădălău în podcastul lui Nasrin Ameri.

Pentru copii, cei doi au încercat să își mai dea o șansă, însă gestul făcut de Claudia într-o seară l-a luat prin surprindere pe Gabi.

„Mi-aduc aminte, acum vreo 4 ani am rămas la ea acasă într-o noapte, pentru că-și doreau copiii să doarmă cu mine. Doar că ea fiind un personaj foarte, foarte perfid, foarte diabolică, în acea noapte mi-a luat telefonul, a scos tot din el după care m-a amenințat, a dat și prin presă ce mi-a găsit prin telefon… Am mai avut încercări de a fi toți patru, pentru copii, dar am ajuns la concluzia că nu am cu cine”.

