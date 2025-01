Chiar dacă de-a lungul timpului au mai oferit detalii despre relația care a fost între ei, acum Claudia Pătrașcanu a vorbit din nou la Fresh by Unica despre Liviu Vârciu.

Liviu Vârciu știe să cânte la acordeon

Întrebată dacă a fost prima dragoste a artistului, Claudia Pătrașcanu a afirmat că a fost o relație de copii.

„Prima lui dragoste cred că atunci, așa, în copilărie. Că și eu pot să spun același lucru. Tot în copilărie s-a întâmplat. Și mai ales că părinții noștri, ai mei și ai lui, ne voiau împreună. Vedeau lucrurile așa: «O să fiți împreună, frumoși amândoi». Tatăl meu l-a învățat pe Liviu Vârciu să cânte la acordeon. A fost așa… e de domeniul trecutului. Nu cred că s-a înfiripat nimic, pentru că noi eram prieteni. Copilăream, ne zbenguiam în cartierul ăla.

Liviu Vârciu mai venea, mai făcea niște serenade pe la balcon, pe la geam. Mama era cu: «Du-te, mă, de aici. Las-o, mă, că doarme. Pleacă, mă de aici. Mergi la școală». El venea şi zicea: «Săru mâna, tanti Doina, vă rog». Îmi mai arunca bilețele. Oricum, acum doar ne amintim. Liviu Vârciu știe de glumă, până la urmă este și regizor și actor”, a spus Claudia Pătrașcanu.

Cântăreața a dezvăluit apoi că a rămas în relații bune cu Liviu Vârciu și cu familia acestuia și că are foarte mulți prieteni bărbați, despre care afirmă că nu îi vor deveni iubiți, deoarece în acest fel s-ar strica o prietenie care durează de ani de zile.

Au rămas prieteni

„Eu mi-aș dori să fi rămas doar prieteni de familie. În momentul în care ajungi să ai sentimente legate așa de cealaltă persoană, parcă se strică și prietenia, se strică tot. Și de-a lungul vieții am învățat. Toți amicii cu care eram amici de cartier și mă și plăceau în același timp s-au apucat și de muzică pentru mine. N-am mai vrut. Am vrut să rămân într-o relație de prietenie.

Asta se întâmplă și acum, când eu am foarte mulți prieteni bărbați. N-am vrut să stric prietenia cu ei. Și pentru chestia asta mă respectă. Și eu îi respect, pentru că au înțeles. Era mai bine să fi rămas prieteni, oricum am avut un respect deosebit pentru familia lui Liviu Vârciu. Și acum am un respect pentru el și pentru familia lui. Sper să-i fie bine, e fericit, asta este cel mai important”, a mai afirmat Claudia Pătrașcanu la Fresh by Unica.

