S-a aflat ce s-a întâmplat în sala de judecată între Claudia Pătrășcanu și Rodica Bădălău, fosta ei soacră, după ce zilele trecute au avut o nouă înfățișare în procesul pe care mama lui Gabi Bădălău i l-a intentat cântăreței.

Rodica Bădălău, a dat-o în judecată pe fosta noră, ea a susținut că aceasta a folosit dispozitive pentru a o înregistra cât timp copiii erau în casa familiei Bădălău. La procesul intentat în luna aprilie a anului trecut, Rodica Bădălău a cerut inițial daune de 10.000 de euro, la care apoi a renunțat.

Adrian Cuculis este avocatul Claudiei Pătrășcanu și a povestit totul despre procesul care a avut loc între ea și fosta soacră, mama lui Gabi Bădălău. Se pare că în timpul procesului, Claudia Pătrășcanu și-a cerut scuze de la mama fostului soț, dar în loc să aplaneze conflictul, mai tare a generat discuții.

„Doamna Rodica Bădălău trebuia să aibă mai multă înțelepciune. Cel mai bine este să așteptăm să vedem ce pronunță justiția. I-am spus Claudiei că nu are de ce să își ceară scuze. Asta era o chestiune poetică. Pentru ce să își ceară scuze?

Că își trimite copiii în vizită și le este administrat un medicament, fără să se țină seama de ce spune mama? Nicidecum! Am fost supărat în sala de judecată când am auzit această propunere. Noi apărătorii nu am fost de acord. Nu poți să îți ceri scuze pentru ceva ce nu ai făcut. Claudia Pătrășcanu a avut dorința de a închide de mult acest conflict.”, a declarat avocatul Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.

Rodica Bădălău a iubit-o pe Claudia Pătrășcanu

După ieșirea din sala de judecată și Rodica Bădălău a făcut declarații despre Claudia Pătrășcanu, fosta ei noră. A explicat de ce a dat-o în judecată, dar și că a renunțat la pretențiile financiare de la proces. „Îmi pare rău pentru inconsecvența Claudiei. Mi-aș fi dorit să fi spus lucrul acesta și acum 6 ani, când a început mizeria asta. Nu am vrut să fiu aici, nu-mi stă în caracter.

Am iubit-o extrem de mult pe Claudia. Am acuzat-o că a pus pe rețelele de socializare discuția pe care am avut-o în casă la mine. Am cerut despăgubiri financiare… de 41 de ani sunt învățătoare, noi muncim temeinic și serios. Știu cum se câștigă un ban. Dacă ei i s-a părut că mi s-au cuvenit lucruri, îmi pare rău. Voiam să o fac să se simtă cum muncește pentru niște bani pe care-i dă cuiva care nu-i merită”, a spus ea pentru Antena Stars.

Întrebată dacă copiilor le-ar fi mai bine la Gabi Bădălău, la fiul ei, decât la Claudia Pătrășcanu, ea a răspuns: „Nu, Doamne ferește! Niciodată nu am susținut acest lucru! Ne-am fi dorit să fim cu copiii noi, dar este normal ca copiii să crească la mamă. Cum ar fi fost să ne apucăm ca nebunii să ce? Să luam noi copiii?

Copiii trebuie să crească cu mama!”, a exclamat Rodica Bădălău, care se va vedea cu Claudia și pe 31 ianuarie, când magistrații vor da o soluție la proces.

