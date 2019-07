Gabriel Cotabiță: „Dacă ar fi problema de copii cu Alina, în momentul respectiv fetele mele n-ar mai vorbi cu mine niciodată”

Gabriel Cotabiță, în vârstă de 63 de ani, este căsătorit cu Alina din anul 2016. Aceasta este cea de-a doua căsătorie a celebrului artist. Cântărețul a mai fost căsătorit și din anteriorul mariaj are trei fete: Milena, Aela și Eliza.

Invitat la OK!TV, Gabriel Cotabiță a făcut declarații despre apariția unui alt copil cu cea de-a doua sa soție.

„În primul rând, că nu poate şi cred că nici nu ne-ar conveni amândurora. Am deja trei copii. Problema este în felul următor: dacă ar fi problema de copii cu Alina, în momentul respectiv fetele mele n-ar mai vorbi cu mine niciodată. Asta a fost condiţia: băi, te însori, dar să nu mai faci alţi copii. Eu n-am zis nimic.

Problema e că Alina e cu un an de zile mai mare decât ele şi automat… Deşi par că sunt moderne, sunt rămase pe stilul vechi. Mama lor rămâne mama lor, orice ar fi. Am trăit ani de zile împreună, avem trei copii, ne leagă foarte multe lucruri. Ea deja s-a recăsătorit – lucru cu care n-au fost de-acord. Norocul lor este că mama lor nu mai poate face copii, că a avut o problemă şi nu mai are posibilitatea. Dar la mine încă e posibil…”, a spus Gabriel Cotabiță, potrivit okmagazine.ro.

Citește și:

La 24 de ani, un maramureșean vrea să candideze la primărie și să schimbe destinul orașului natal: „Rămân în țară orice s-ar întâmpla”. Tânărul candidat promite „în primul rând, apă potabilă și drumuri”

Citește mai multe despre Gabriel Cotabiță pe Libertatea.