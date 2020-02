De Andreea Romaniuc Archip,

Gabriela Cristea se hrănește sănătos și a apelat la o firmă care îi livrează porțiile de mâncare, pe care le consumă la ore fixe. Nerăbdătoare să obțină rezultatele dorite, bruneta a decis că porțiile mici sunt cea mai bună dietă: “Mă chinui. Îmi trimit mâncare de 1.200 de calorii pe zi, dar eu mănânc cred că jumătate din ceea ce primesc”, a recunoscut Gabriela. „Restul mănânc eu, am meniu de 1.700 de calorii și recunosc că mai iau și din porția ei uneori, când mi-e foame”, a adăugat Tavi. Prezentatoarea emisiunii „Like a star!” de la Antena Stars susține că strategia ei funcționează de minune, deși nu îi este deloc simplu.

Încerc să nu beau apă foarte multă, mai exact beau treptat, pe parcusul zilei, ca să nu mi se mărească stomacul. Nu e deloc ușor și sunt foarte nervoasă pe toate mimozele care zic: „E foarte ușor, am slăbit foarte ușor, nu am făcut nimic să slăbesc” „, a precizat ea.

Gabriela Cristea a renunțat să se mai cântărească

Vedeta nici nu vrea să mai audă de cântar, singurele ei repere fiind hainele. Iar progresele se văd: a pierdut trei mărimi de când a născut a doua fetiță. „Cântarul este cel mai mare dușman al vieții mele. Refuz să mă mai urc pe el, eu am mai avut tentative să mai slăbesc și în timp ce alăptam și încercam să mănânc așa, cu cap, să pot să am resurse și pentru Iris și, în același timp, să și slăbesc. Și când vedeam că acul cântarului nu se mișcă și eu mănânc trei frunze și o păpădie, i-am tras un picior, la propriu. Era din sticlă, mamă, dacă îl sparg, am îmbulinat-o! Și am zis: gata, până aci! Deci este foarte greu”, a declarat, pentru Libertatea, Gabriela Cristea.

Vrea să fie o „slăbătură”

Deși a topit destule kilograme, Gabriela Cristea are un obiectiv de atins și nu are de gând să se oprească. „Până când o las eu și îi zic: iubire, ajunge!”, a intervenit Tavi Clonda. „Vreau să fiu o slăbătură!”, a adăugat Gabriela Cristea. Regimul de viață pe care l-a adoptat vedeta TV din dorința de a slăbi își pune amprenta și asupra partenerului său de viață. „Vreau să vă zic un secret: când ține soția cură, de fapt este o cură în cuplu, pentru că suferă și bărbatul! Pentru că are stări de nervozitate și mereu mă întreb: ce o avea? Oare am greșit cu ceva? Și iarăși îmi aduc aminte că nu a mâncat și că ține cură și iarăși mă relaxez. Mă gândesc că ăla e motivul”, a declarat, pentru Libertatea, Tavi Clonda.

