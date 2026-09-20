Gabriela Cristea, despre reacțiile adverse ale injecțiilor de slăbit. Ce a pățit când a mâncat fast-food

Gabriela Cristea, în vârstă de 51 de ani, a vorbit deschis despre transformarea sa fizică și despre injecțiile de slăbit. Vedeta a povestit că a avut efecte adverse ușoare, însă acestea au apărut în anumite situații și au fost asociate de ea cu alimentația.

Gabriela Cristea nu a ascuns faptul că a apelat la injecțiile pentru slăbit pentru a scăpa de kilogramele în plus. Vedeta a pierdut, potrivit propriilor declarații, aproape 35 de kilograme și spune că rezultatele au fost obținute cu ajutorul tratamentului, dar și prin disciplină și supraveghere medicală.

Într-un interviu acordat pentru Click!, Gabriela Cristea a fost întrebată despre noua sa siluetă și despre modul în care a ajuns la rezultatul actual. „Important e să o admire bărbatul meu. Lui i-a plăcut de mine oricum. Aproape toată lumea poate să ajungă aici, cu un pic de disciplină și mai ales supraveghere medicală. Acesta e secretul, nimic altceva!”

„Eu nu recomand, de recomandat trebuie să ți le recomande medicul”

Gabriela Cristea a făcut și o precizare în ceea ce privește folosirea injecțiilor pentru slăbit. Vedeta spune că nu le recomandă personal și subliniază că un astfel de tratament trebuie indicat de medic.

„Eu nu recomand, de recomandat trebuie să ți le recomande medicul. Eu doar am împărtășit experiența mea și înțeleg că sunt multe persoane care au recurs la ele, de fapt, majoritatea persoanelor pot face acest tratament.”

Ea a povestit că, în cazul său, tratamentul a avut rezultatele pe care și le-a dorit și că, inițial, nu s-a confruntat cu probleme importante. „Eu am experimentat tratamentul și am avut rezultate foarte bune. N-am avut probleme, n-am avut efecte adverse și înțeleg că efectele adverse pot fi anihilate în momentul în care ești sub supraveghere medicală și, dacă asculți ce spune medicul, îți faci analizele la timp și mănânci ce trebuie, atunci e OK.”

Când i s-a făcut rău Gabrielei Cristea

Deși inițial a spus că nu a avut efecte adverse, Gabriela Cristea a explicat ulterior că au existat totuși episoade în care s-a simțit rău. Potrivit vedetei, acestea au fost rare și au apărut după ce a consumat anumite alimente pe care le-a considerat nepotrivite în perioada tratamentului.

„Eu nu am avut efecte adverse decât foarte mici și doar când am mâncat prost, doar atunci. Oameni suntem și, din când în când, mai bagi câte o prostie. Dacă mâncam ce trebuia, nu era nicio problemă.”

Întrebată concret ce înseamnă să mănânci „prost” în cazul său, Gabriela Cristea a dat două exemple. Vedeta a spus că i s-a făcut rău după ce a mâncat aripioare picante și, într-o altă situație, după ce a consumat un hamburger.

„Îți spun, de fapt. ce nu trebuie să mănânci! Când mi-a fost rău, am mâncat odată niște aripioare picante și o dată un hamburger și de fiecare dată mi-a fost foarte rău!