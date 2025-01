Vestea că Gabriela Cristea a renunțat la rolul de prezentatoare al emisiunii „Mireasa – Capriciile Iubirii” a surprins pe toată lumea, iar fanii show-ului matrimonial de la Antena Stars au început imediat să se întrebe ce stă în spatele acestei decizii neașteptate. După ce vedeta a anunțat oficial plecarea sa chiar în prima ediție a noului sezon, soțul ei, Tavi Clonda, a vorbit despre motivul real al acestei schimbări radicale.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Gabriela Cristea a recunoscut că decizia de a părăsi emisiunea nu a fost una ușoară, iar aceasta s-a gândit la acest pas de mai bine de un an. După mai multe discuții cu familia, Gabriela a ajuns la concluzia că aceasta este decizia corectă pentru ea, având în vedere programul extrem de încărcat și faptul că simțea că nu își poate dedica suficient timp celor dragi.

La scurt timp după anunțul Gabrielei, Tavi Clonda a simțit nevoia să explice publicului motivul din spatele plecării sale din televiziune. Acesta a clarificat că soția sa nu se retrage definitiv din industria TV, ci doar ia o pauză necesară pentru a-și regăsi echilibrul și pentru a petrece mai mult timp cu familia lor. Tavi a subliniat că programul încărcat al Gabrielei, cu multiple proiecte și filmări, nu îi permitea să acorde suficientă atenție familiei și, în special, fetițelor.

Recomandări Cum au ajuns bani europeni pentru sănătate la Antena 3 și România TV: 200.000 de euro reclamă într-un proiect derulat de Institutul Fundeni și UMF Iași

„Nu s-a retras de tot din televiziune, dar momentan are nevoie de o pauză”

„Am avut emoții așa. Trebuie să apară Gabriela. O să-i fac o surpriză, să marchez momentul, că așa m-a învățat pe mine mama, orice ocazie trebuie marcată. Orice sfârșit are un alt început. I-am comandat ceva, nu i-am mai luat flori, pentru că astăzi a fost ultima ei ediție la Mireasa. Nu s-a retras de tot din televiziune, vă dați seama, dar momentan are nevoie de o pauză, are nevoie de momente cu fetițele. Pleca în fiecare zi la 5 și venea la 10. Eu le culcam, eu le-am culcat și în seara asta și de-abia dimineața le vedea și este destul de greu atâția ani, deja 7 ani, cât are Victoria. Cam complicat”, a spus Tavi Clonda pe rețelele de socializare.

Astfel, deși plecarea Gabrielei din emisiunea „Mireasa – Capriciile Iubirii” a fost o surpriză pentru toți, familia Clonda își dorește să își regăsească echilibrul și să se bucure de momentele petrecute împreună. Fanii Gabrielei pot fi liniștiți însă, că aceasta nu renunță definitiv la televiziune și ar putea reveni în viitor în fața camerelor de filmat, atunci când simte că este momentul potrivit.

Raluca Preda o înlocuiește pe Gabriela Cristea la Mireasa – Capriciile iubirii

Recomandări Donald Trump ar fi fost găsit vinovat și condamnat pentru încercarea de a prelua puterea, dacă nu ar fi fost ales președinte. Președintele reacționează violent

Aftershow-ul „Mireasa. Capriciile iubirii”, difuzat de luni până vineri, de la ora 19.00, la Antena Stars, intră într-o nouă eră a emoțiilor și a surprizelor. Începând cu 13 ianuarie, emisiunea va fi prezentată de Raluca Preda, o prezență bine cunoscută publicului pentru moderarea formatului „Mireasa: Direct din culise”. După ce Gabriela Cristea a predat oficial ștafeta, Raluca Preda preia rolul de gazdă a emisiunii şi va continua să le aducă telespectatorilor un conţinut unic, în care vor fi dezbătute cele mai fierbinți subiecte de la Mireasa, alături de toți cei implicați.

Astfel, Gabriela Cristea afirmă: „Dragilor, de peste un an mă gândesc la momentul acesta, pentru că deciziile importante trebuie cumpănite temeinic. Am hotărât, împreună cu familia mea, că este momentul să mă retrag din proiectul «Mireasa, capriciile iubirii». Am luat această decizie pentru că programul emisiunii nu-mi permitea să stau cu fetele mele atât cât merită, cat au nevoie și mai ales cât îmi doresc. La momentul acesta, cu un ochi râd și cu celălalt plâng pentru că mi-a plăcut mult proiectul în care am fost angrenată și echipa alături de care am lucrat. Dar e mult mai important pentru mine acum să mă ocup de creșterea și educarea copiilor mei. Vreau să le mulțumesc producătorilor pentru faptul că au înţeles motivele pentru care am făcut această alegere. Le mulțumesc tuturor celor alături de care am lucrat la acest proiect, împreună am reușit să facem lucruri minunate cu care să vă captăm atenția și să vă facem pe voi, telespectatorii, să fiți alături de noi seară de seară. Sper ca și telespectatorii să mă înțeleagă și să-mi respecte decizia pentru că sunt convinsă că este doar un moment de răgaz pentru mine și familia mea, dar voi fi prezentă în continuare pe rețelele de socializare”.

Recomandări România a ajuns cel mai mare exportator de grâu din Uniunea Europeană. Experții cred că e vorba de grâu ucrainean, agricultorii acuză distrugerea zootehniei

Totodată, noua gazdă a emisiunii, Raluca Preda, se declară pregătită pentru această provocare şi dezvăluie: „Este o onoare pentru mine să preiau ștafeta emisiunii Mireasa. Capriciile Iubirii, un proiect de referință pentru televiziunea din România, ridicat la un nivel foarte înalt de doamna Gabriela Cristea, o figură iconică pe care o admir încă din copilărie. Această propunere, venită ca o mare surpriză, reprezintă o provocare profesională semnificativă, pe care o accept cu multă emoție și responsabilitate. Îmi doresc să câștig încrederea și aprecierea celor de acasă, telespectatorii fideli ai emisiunii, care au sprijinit acest proiect de-a lungul sezoanelor. Promit să aduc energia și dedicarea necesare pentru a păstra standardele ridicate ale emisiunii și să o duc mai departe spre noi culmi de succes. Vă invit pe toți să urmăriți noul sezon al emisiunii Capriciile Iubirii și noul sezon Mireasa – Iubește Românește, începând cu 13 ianuarie. Sper să fim împreună pe acest drum, cu sufletul la gură, pentru a descoperi povești emoționante și momente de neuitat. Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru și pentru deschiderea de a mă adopta în această nouă ipostază!”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News