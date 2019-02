Vom urmări Gala Premiilor Oscar 2019 în direct, în noaptea de 24 spre 25 februarie, așteptând cu sufletul la gură ca Academia Americană de Film să decerneze niște premii pe care nu le acordă întotdeauna just. Nu ne rămâne decât să fim optimiști și să le ținem pumnii favoriților noștri, despre care vom vorbi în continuare.

Cel mai bun actor în rol principal

Nominalizați: Christian Bale (Vice); Bradley Cooper (A Star is Born); Willem Dafoe (At Eternity’s Gate); Rami Malek (Bohemian Rhapsody); Viggo Mortensen (Green Book).

Egipteanul Rami Malek a reușit să-l învie pe Freddie Mercury. Reproducându-i perfect mimica și atitudinea flamboaiantă pe scenă, plus sensibilitatea dezarmantă din culise, actorul a transformat „Bohemian Rhapsody” într-o experiență epică. Coloana sonoră perfectă l-a sprijinit, fără îndoială, iar rezultatul te face să sari de pe scaun și să aplauzi după fiecare moment muzical. Malek merită un Oscar în dreptul numelui său.

Christian Bale e un alt actor apreciat de critici anul acesta, pentru rolul politicianului Dick Cheney în dramedia „Vice”. Deși transmite perfect esența diabolică a personajului, nu e deloc convingător din postura de lider bine intenționat. Se cerea contrastul ăsta, dar lui Bale nu i-a ieșit deloc.

În schimb, Bradley Cooper e un contracandidat serios pentru Rami Malek. Își atinge culmea carierei prin rolul artistului alcoolic din „A Star is Born”, personaj care inspiră milă și dezgust în egală măsură.

Totuși, după audiențele dezastruoase de anul trecut, Academia „trebuie” să-i facă pe plac publicului. Iar publicul a arătat că adoră „Bohemian Rhapsody”, deci Malek e favoritul. Deja a câștigat Globul de Aur și premiul BAFTA pentru rolul lui Freddie Mercury.

Cea mai bună actriță în rol principal

Nominalizate: Yalitza Aparicio (Roma); Glenn Close (The Wife); Olivia Colman (The Favourite); Lady Gaga (A Star is Born); Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?).

Iată un premiu pe care clar l-ar fi meritat Toni Collette, pentru prestația explozivă din „Hereditary”. Dar prejudecățile față de genul Horror au împiedicat Academia să-i recunoască meritele actriței, așa că suntem nevoiți să alegem favorita din lista rămasă.

Lady Gaga s-a descurcat extraordinar în drama muzicală „A Star is Born”, tocmai pentru că își joacă – practic – propriul rol. Sensibilitatea, naivitatea și entuziasmul cu care-și interpretează personajul ne-a convins că Gaga e mai mult decât o cântăreață talentată.

Totuși, Glenn Close impresionează și ea în drama „The Wife”, unde e femeia puternică din spatele unui bărbat de succes. Redă perfect un covârșitor conflict interior și dovedește o tărie de caracter inimaginabilă. Close a mai fost nominalizată la Oscar de 6 ori în trecut, iar 2019 poate fi anul succesului pentru ea. Mai ales că Academia face tot posibilul să evidențieze figuri feminine puternice, deci rolul ei se mulează perfect pe unghiul ăsta de abordare.

Cel mai bun actor în rol secundar

Nominalizați: Mahershala Ali (Green Book); Adam Driver (BlacKkKlansman); Sam Elliott (A Star is Born); Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?); Sam Rockwell (Vice).

Sam Rockwell se confundă total cu președintele american George W. Bush în „Vice” și demonstrează din nou că e unul dintre cei mai talentați actori ai zilelor noastre. A câștigat deja acest premiu anul trecut, pentru prestația din „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri', și nu ar fi deloc nedrept să mai încaseze unul.

În schimb, Mahershala Ali e marele favorit al ediției 2019. În „Green Book” îl joacă pe pianistul și compozitorul Don Shirley, iar criticii deja și-au spus cuvântul în ceea ce privește interpretarea lui. Ali a fost premiat cu Globul de Aur și trofeul BAFTA anul acesta, iar Oscarul pare o simplă formalitate. Apropo, a luat și în 2017 Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar, grație peliculei „Moonlight”.

Cea mai bună actriță în rol secundar

Nominalizate: Amy Adams (Vice); Marina de Tavira (Roma); Regina King (If Beale Street Could Talk); Emma Stone (The Favourite); Rachel Weisz (The Favourite).

Da, ai citit bine: „The Favourite” are două nominalizate în categoria asta. Deși prestația lui Rachel Weisz e departe de a fi remarcabilă, Emma Stone chiar se impune în rolul unei cameriste ahtiate după putere, dovedind o abiliate uluitoare de a simula inocența și de a manipula discret. Nu i-ar strica un nou Oscar în CV, după ce l-a câștigat pe primul mulțumită „La La Land”.

Amy Adams a fost și ea lăudată maxim de specialiști, deși – dacă vezi „Vice” – e puțin probabil să te dea pe spate. Joacă bine, ca întotdeauna, dar parcă nu sclipește suficient.

Atenție, însă! Regina King are un avantaj față de contracandidate: deja a câștigat Globul de Aur pentru rolul din „If Beale Street Could Talk”, performanță pe care Academia o conștientizează.

Cel mai bun regizor

Nominalizați: Spike Lee (BlacKkKlansman); Paweł Pawlikowski (Cold War); Yorgos Lanthimos (The Favourite); Alfonso Cuarón (Roma); Adam McKay (Vice).

Premiul ăsta pare că deja i-a fost rezervat lui Alfonso Cuarón. Ca să aducă „Roma” pe Netflix, mexicanul s-a ocupat personal de majoritatea aspectelor producției: regie, scenariu, imagine, montaj. Așa s-a asigurat că-și transpune precis viziunea pe micul ecran. Fiind vorba despre o semiautobiografie, nici nu putea fi altfel.

Oscarurile din 2016 ne-au convins că poți într-adevăr să câștigi o statuetă pe baza efortului depus, nu neapărat a rezultatului obținut. Atunci, Leonardo DiCaprio a fost numit cel mai bun actor într-un rol principal pentru faptul că a mâncat ficat crud de bizon și că a rezistat în condiții meteo inumane.

Cel mai bun film

Nominalizați: Black Panther; BlacKkKlansman; Bohemian Rhapsody; The Favourite; Green Book; Roma; A Star is Born; Vice.

Lupta pentru marele premiu e strânsă, principalii favoriți fiind „Roma” și „The Favourite”. Teoretic, cel puțin, dacă ne bazăm pe numărul nominalizărilor (fiecare are câte 10).

Pentru delicatețea execuției, măiestria imaginii și intimitatea atmosferei, plus recenziile entuziaste ale criticilor, „Roma' pare marele favorit al galei.

Asta nu înseamnă neapărat că merită premiul. Ceea ce criticii numesc „subtil” poate fi lejer demontat ca fiind „banal'. Când ni se spune că protagonista are o prezență discretă, putem răspunde că pur și simplu nu se remarcă. Dar Academia e cea care decide, în final, iar „Roma” e croit fix pe gustul unui juriu prețios.

Totuși, s-ar putea să avem o surpriză din partea lui „BlacKkKlansman”, eseul politic al lui Spike Lee, care-l atacă fără reținere pe președintele american Donald Trump și sugerează că afro-americanii duc în continuare aceeași luptă pentru emancipare ca în anii 70. Sunt două idei pe care Academia le apreciază, în general, deci ar putea răsplăti viziunea regizorului printr-un Oscar pentru „Cel mai bun film”.