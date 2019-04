Actrița Emilia Clark, care îi dă viață personajului Daenerys Targaryen, a suferit două anevrisme cerebrale în timpul filmărilor. A trecut prin două operații pe creier și a mărturisit, pentru publicația The New Yorker, că a luat morfină pentru a rezista la filmările pentru serial.



Kit Harington, cel care îl interpretează pe Jon Snow, a avut nevoie de ședințe de terapie pentru a face față presiunii de a fi în centrul atenției. „Am fost la şedinţe de terapie în căutare de sprijin şi de linişte. Cel mai rău a fost în sezonul 6 când totul gravita în jurul personajului meu. Toată viaţa mea depindea de suspansul episodului final. A fost o senzaţie neplăcută… De multe ori am simţit frustrare sau îngrijorare, dar nu mi-am urât niciodată personajul, am ajuns să-l îndrăgesc”, a afirmat el.

Peter Dinklage, care joacă rolul Tyrion Lannister, are o statură de doar 1,37 metri. Starul mărturisește că nu trece niciodată neobservat. Este oprit pe stradă oriunde merge, pentru că oamenii își doresc să facă selfie cu el. „Uneori nici măcar nu vor să facă cunoştinţă cu mine”, a explicat el.

Actorul Kristian Nairn, cel care îi dă viață personajului Hodor, recunoaște că se bucură de atenția oamenilor tot grație staturii sale. Acesta se află la polul opus comparativ cu colegul său, Peter Dinklage, măsurând 2,2 metri. „Nu am cum să mă ascund”, a declarat el.



Actrița Lena Headey, Cersei Lannister din serial, este, în viața de zi cu zi, o mămică devotată. S-a concentrat pe creșterea acestora, refuzând foarte multe proiecte în care a fost cooptată să joace.”Am mai multe opţiuni de a juca, desigur. Însă modul meu de evadare este propria mea realitate: copiii mei, canapeaua mea şi pregătirea zilnică a cinei”, a explicat vedeta.



Carice Van Houten, Melisandre în serial, și-a îndeplinit cel mai mare vis, acela de a ajunge la Los Angeles. Este căsătorită cu starul australian Guy Pearce, împreună cu care are un copil.



Isaac Hempstead-Wright, care a dat viață personajului Bran Stark, a declarat că intenționează să-și continue studiile universitate. Acesta este pasionat de domeniul neuroștiinței.

„Game of Thrones” este un serial de televiziune, fantezie medievală, creată de David Benioff si D.B. Weiss. Este o adaptare a seriei de cărți fantastice Cântec de foc și gheată, de R. R. Martin. Show-ul este filmat in Belfast, dar și in Nordul Irlandei, Canada, Croatia, Islanda, Malta, Morocco, Scoția, Spania și SUA. Premiera a avut loc pe HBO în data de 17 aprilie 2011 în Statele Unite și pe 18 aprilie în România. Seria va fi închisă cu cel de-al optulea sezon, premiera având loc pe 14 aprilie 2019 în SUA și în data de 15 aprilie în România.

FOTO: Hepta; Northfoto

Citește și:

GAME OF THRONES, SEZONUL 8. A început numărătoarea inversă până la premiera ultimului sezon al serialului fenomen

Cum s-a schimbat viața actorilor din serialul „Game of Thrones”

Citește mai multe despre Game of Thrones pe Libertatea.