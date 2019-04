Peterson spune că există o singură persoană care vorbește valyriană mai bine decât el. Este vorba despre Jacob Anderson.

„Când l-am auzit vorbind pentru prima dată în valyriană, am exclamat ‘uau’. Am derulat înapoi şi l-am urmărit din nou”, a spus lingvistul.

Peterson a realizat un curs care este disponibil prin aplicația de limbi străine Duolingo prin care fanii serialului pot învăţa să vorbească dialectele dothraki şi valyrian. În prezent, sunt înregistrate peste 800.000 de persoane care studiază activ valyriana, mai mult decât numărul celor care învaţă norvegiană sau hindi, notează sursa citată.

Peterson este cofondatorul Societății Limbilor Inventate și a creat dialectele ficționale. Spune că a avut la bază câteva cuvinte cheie și expresii create de George R.R. Martin în seria de romane ”A Song of Ice and Fire”, care stă la baza serialului de succes produs de HBO, notează sursa citată.

„Nu am avut ca referinţă nicio altă limbă. După ce am inclus tot materialul (lui Martin) am construit-o într-un fel în care am crezut că cititorii seriei şi chiar George R.R. Martin s-ar fi aşteptat şi le-ar fi plăcut”, a precizat Peterson.