Game of Thrones: Sezonul 8, Episodul 1 a avut premiera pe HBO și pe platforma online HBO GO la ora 04:00, ceea ce înseamnă că fanii cu carte de muncă fie se vor prezenta la birou cu pungi sub ochi, fie au de așteptat până diseară pentru a urmări în reluare premiera.

Dacă faci parte din ultima categorie, dă-ne voie să te ajutăm cu un scurt ghid: cum să te ferești de spoilere GoT toată ziua, chiar dacă ți-o petreci non-stop în fața calculatorului.

Game of Thrones: Sezonul 8, Episodul 1 – Cum să te ferești de spoilere

Aplicația pe care ți-o recomandăm se numește Unspoiler și funcționează cât se poate de simplu. Este o extensie pentru browser-ul Google Chrome, adică un program care se instalează peste acesta și îi atribuie funcții noi. În cazul de față, îți oferă opțiunea de a alcătui o listă de cuvinte-cheie pe care nu vrei să le vezi pe niciun site.

Indiferent că accesezi Google, Facebook sau vreun blog, Unspoiler detectează instantaneu cuvintele-cheie indicate de tine și le cenzurează automat. Le acoperă frumos cu o bandă roșie, peste care imprimă mesajul „Atenție! Acesta ar putea fi un spoiler pentru X”, iar tu ai de ales dacă vrei să rămână informația ascunsă sau dacă vrei să riști citind-o. Uite cum arată o căutare pe Google după ce instalezi extensia:

Evident, „Game of Thrones”, „GoT” și „Urzeala Tronurilor” sunt primele sintagme pe care le vom trece pe lista neagră, dar nu e suficient. Te poți împiedica prin Social Media de postări precum „Nu pot să cred că Jon Snow a pățit X”, fără ca titlul serialului să fie menționat. Astfel, ca să fii 100% protejat de surprize neplăcute, trebuie să interzici și termeni precum „Jon Snow”, „Daenerys”, „Cersei”, „Tyrion”, „Lannister”, „Mother of Dragons” și orice alt nume care-ți mai trece prin minte.

Game of Thrones: Sezonul 8, Episodul 1 – Cum instalezi Unspoiler

Montarea programului e cât se poate de simplă și durează doar câteva secunde. Hai să urmăm împreună acești pași:

Intrăm pe link-ul acesta ; Dăm click pe butonul „Adaugă în Chrome”; Confirmăm decizia, apăsând pe „Add Extension”; Observăm că ne-a apărut o pictogramă nouă în browser, dreapta-sus (UN). Click pe ea; În caseta de text, introducem un termen pe care vrem să-l evităm (ex: Game of Thrones), după care alegem „Unspoil”; Repetăm procedeul pentru toate celelalte cuvintele-cheie de care ne temem, precum „The Wall” sau „Winterfell”.

Atenție: aplicația Unspoiler este creată special pentru utilizatorii web browser-ului Google Chrome. Dacă folosești Mozilla Firefox, un instrument similar este Spoiler Protection 2.0, pe care îl poți descărca de aici.

Ca să te fereși de spoilere Game of Thrones și în timp ce-ți folosești telefonul, găsești în magazinul virtual Google Play aplicația Spoilers Blocker. Are nota 3,8/5, e gratuită și funcționează pe același principiu ca programele despre care am vorbit mai sus.

Pentru posesorii de iPhone, singura aplicație asemănătoare pe care am găsit-o este Spoiler Block, dar nu are efect decât asupra postărilor de pe Twitter.

Sezonul 8 din Game of Thrones, care a avut premiera în această dimineață, este și ultimul. Va fi alcătuit din 6 episoade, care vor ajunge săptămânal pe micul ecran în fiecare luni dimineață. Capitolul final al serialului îl vom urmări pe 19 mai.

