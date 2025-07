Ce se întâmplă cu Gașca Zurli după 18 ani de existență. Anunțul făcut de Mirela Retegan: Fratele lui Smiley e implicat

HaHaHa Production și Gașca Zurli anunță semnarea și demararea unei colaborări istorice, pline de viziune și culoare pentru industria muzicală și de showbiz din România. Cele două brand-uri își propun să colaboreze în creație și producție muzicală, în distribuție muzicală și administrare, în dezvoltarea de canale noi și în creația de conținut exclusiv online pentru a continua și dezvolta povestea de succes a celei mai iubite Găști din România.

Gașca Zurli și HaHaHa Production au devenit parteneri

„Gașca Zurli a împlinit anul trecut 18 ani și a devenit major. Adică e pregătit pentru noua etapă de viață. Și m-am gândit ca ar fi tare bine să împart provocările cu alți «părinți» responsabili și talentați. Maya îmi tot spune de câțiva ani că acest proiect are nevoie de un aer tânăr și că ar trebui să ne parteneriem cu HaHaHa Production, pentru că au aceleași valori ca ale brandului Zurli. Iar eu am mare încredere în instinctul ei.

În altă ordine de idei, lumea se transformă cu o viteză amețitoare. Și cred că secretul pentru următorii ani se ascunde în cuvântul: împreună”, a spus Mirela Retegan, creatoarea fenomenului Zurli, despre începutul de drum pe care îl simte a avea foarte multe semnificații de natură personală și de business pentru ea, dar și extrem de emoționale pentru comunitatea găștii.

Planuri mari, atât muzicale, cât și în ceea ce privește show-urile și produsele online și de partea HaHaHa Production, care privește cu entuziasm și veselie noua etapă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Pentru noi e o onoare și o bucurie să fim label-ul ales de Gașca Zurli pentru viitorul acestei frumoase povești. HaHaHa Production a dovedit că este nu doar un creator de hit-uri, ci și un label, un brand prietenos, empatic și mai ales curios. Curiozitate pe care o descoperim constant în imaginația copiilor și care nu poate decât să ne facă să fim mereu mai buni, mai prezenți, mai vii.

În plus, prin acest parteneriat, sunt sigur că vom dovedi că HaHaHa Production este un hub creativ care, împreună cu cea mai iubită Gașcă din România, vor duce totul la un nou nivel. Sky is the limit”, a afirmat fratele lui Smiley, Filip Maria, care este manager la HaHaHa Production, despre viitorul pe care îl va colora alături de Mirela Retegan, Maya și restul Găștii Zurli pentru copiii de azi ce le pot deveni colegii de vise sau poate chiar de birou de mâine.

Mirela Retegan vrea un concert sold-out pe Arena Națională din București

HaHaHa Production și Gașca Zurli promit ca împreună să aducă în viețile copiilor, părinților și educatorilor din România și din Diaspora experiențe unice, piese frumoase cu impact emotional și educativ, evenimente memorabile, bucurie în toată România și un vis împlinit pentru Mirela Retegan.

„Să umplem pentru prima dată Arena Națională de copii, părinți și bunici care să trăiască o experiență fantastică. Dacă până acum, Gașca Zurli a creat de una singură și din inimile publicului o poveste atât de frumoasă, e evident că împreună cu HaHaHa Production lucrurile se vor duce la un nivel și mai ridicat, cu un singur obiectiv, acela de a face împreună o lume mai bună pentru copiii noștri”, a încheiat Mirela Retegan.