La finalul anului trecut, Marina Almășan a obținut, pentru opt luni, un ordin de protecție împotriva lui Georgică Cornu, după ce prezentatoarea le-a spus oamenilor legii că ar fi fost agresată de bărbat. Asta după ce pe numele bărbatului mai fusese obținut un alt ordin, pentru o perioadă de patru luni.

Zilele trecute, alarma dispozitivului de localizare pe care oamenii legii i l-au pus lui Georgică Cornu s-a declanșat, astfel că afaceristul, care a avut o relație timp de 12 ani cu Marina Almășan, s-a trezit cu polițiștii la ușă, în Timișoara! Iar aceștia l-au dus la secție, pentru a da declarații.

Georgică Cornu a reacționat însă în cadrul emisiunii „Un show păcătos”, de la Antena Stars, afirmând că oamenii legii au făcut un abuz și că el nu s-a mai apropiat deloc de Marina Almășan, mai ales că ea locuiește în București, iar el se află în Timișoara.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 19

„Am fost la o casă, mi-am uitat acolo telefonul meu și telefonul ălora, pentru 20-25 de minute. Nu știam unde le-am lăsat, m-am dus la ultimul magazin la care am fost, acolo nu le-am uitat. Și m-am dus direct acolo, acasă: erau pe o masă de ping pong. M-am pomenit cu vreo trei polițiști… Eram cu telefoanele, era legătura restabilită. Numitul Cornu Georgică are de făcut obiecții. Este un abuz grosolan! Eu am respectat pe toată perioada ordinul de protecție.

Recomandări Elevii vor fi evaluați după noi criterii. Cum se vor da notele de 10. Interviu cu un expert străin în educație

Într-adevăr, aproximativ 30 de minute am fost la o distanță mai mare de 10 metri între telefon și dispozitiv. Când a sosit echipajul de poliție eram cu telefoanele în mână, atât al meu, cât și cel al lor. Nu înțeleg de ce am fost ridicat și condus la sediul Secției 2 de Poliție. Nu am încălcat ordinul de protecție și nu am intenția de a-l încălca. Obligația mea este de a nu mă apropia la mai mult de 200 de metri de locuința Marinei Almășan. Între București și Timișoara sunt cel puțin 600 de kilometri. Nici în București nu am pățit așa ceva”, a spus Georgică Cornu în emisiunea „Un show păcătos” de la Antena Stars.

Anul trecut, Marina Almășan l-a acuzat pe Georgică Cornu că a continuat să o hărțuiască, după ce s-au despărțit, cu apeluri telefonice și chiar i-a monitorizeze locuința. Mai mult decât atât, prezentatoarea TV a precizat că a fost nevoită să schimbe yala de la ușa apartamentului, deoarece omul de afaceri a venit în lipsa ei acasă și i-a lăsat flori pe prag.