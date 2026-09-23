Anunțul făcut de Răzvan Fodor după 16 ani de căsnicie. „Nu poți să trăiești cu un om și să-l verifici întruna”

Răzvan și Irina Fodor sunt căsătoriți de 16 ani și au o relație de 20 de ani. Cei doi au împreună o fată adolescentă, pe Diana, și una dintre cele mai admirate relații din showbiz. În cadrul unui interviu acordat recent, aceștia au scos la iveală câteva detalii din familia lor.

Sunt doi dintre cei mai carismatici oameni de televiziune, cu mulți admiratori, iar atunci când vine vorba despre gelozie, aceștia recunosc fără rețineri că nu exagerează. Mai mult, își știu parolele la telefon.

„Normal că ne știm parolele. Cum spuneam mai sus, ne schimbăm de multe ori rolurile între noi și avem nevoie de lucruri absolut banale: «Intră tu și plătește aia», «Vezi mesajul ăla», «Trimite poza de la mine». După aproape douăzeci de ani, misterul nu mai este parola telefonului. Misterul este unde și-a pus Irina cheile. (râde)”, spune Răzvan, pentru revista VIVA!

„Ca să fiu sinceră, la începutul relației eu am fost mai geloasă. Eram foarte tânără, iar domnul Fodor era deja Răzvan Fodor, cu admiratoare, cu tot tacâmul. După care am înțeles două lucruri: unu, că pe omul ăsta chiar îl iubește toată lumea și trebuie să mă obișnuiesc; doi, că el nu mi-a dat niciodată motive reale să fiu geloasă”, a spus și Irina.

„Eu n-am fost gelos. Sau, mă rog, nu într-un fel care să ne conducă viața. Nu poți să trăiești cu un om și să-l verifici întruna. Ce viață mai e aia?”, este de părere prezentatorul TV.

După 16 ani de căsnicie, romantismul încă există în relația lor de cuplu, însă fiecare dintre cei doi îl percepe diferit.

„La noi romantismul s-a mai… maturizat. (râde) Dar sunt alte gesturi care pentru mine valorează mult mai mult acum. Să-mi facă ceva bun de mâncare când știe că vin obosită, să organizeze lucrurile astfel încât eu să nu mai am nimic de făcut, să spună: «Hai, plecăm noi doi undeva!». Lucrurile astea mici au devenit foarte importante”, spune Irina.

„Dar îmi place să avem timpul nostru. Să plecăm undeva doar noi, să ieșim la masă, să bem un vin, să stăm de vorbă. Cred că, după atâția ani, asta e forma noastră de romantism”, spune și Răzvan.

De asemenea, aceștia au dezvăluit și cine cedează primul atunci când există certuri în cuplu. „Mie mi se pare că eu cedez prima, lui i se pare că el. (râde) Cred că, de fapt, facem cu schimbul, în funcție de cine se simte mai mult cu musca pe căciulă - fiecare apelează la propria intuiție. Oricum, ne certăm diferit. (râde) Eu am nevoie să discut lucrurile. Nu sunt omul care poate să se certe, să trântească o ușă și după două ore să vină să întrebe: «Ce mâncăm?». Eu vreau să lămurim”, spune Irina.