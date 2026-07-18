Programul ultimelor curse ale tramvaielor Tatra

Sâmbătă, tramvaiele Tatra vor circula pe liniile 7, 23, 11, 47 și 41. Duminică, călătorii le vor putea întâlni pe linia 35.

„Ultimele zile ale tramvaielor Tatra sunt un moment de rămas bun. Azi, puteți călători cu ele pe mai multe linii, iar duminică pe linia 35”, a anunțat PMB pe pagina sa oficială de Facebook.

De asemenea, duminică, între orele 11.00 și 16.00, Depoul Militari își deschide porțile pentru o expoziție dedicată acestor vehicule istorice. Vizitatorii vor putea admira tramvaiele Tatra în toată splendoarea lor, vor avea acces la un spațiu expozițional și vor putea pleca în curse speciale.

„Ne bucurăm de oraș într-un ritm diferit, fără gălăgie, fără zgomot!”, au mai transmis reprezentanții Primăriei.

Ce modele de tramvaie Tetra vor putea vedea bucureștenii în acest weekend

Societatea de Transport București (STB) a precizat că, în cadrul ultimelor curse, vor circula patru modele de tramvaie Tatra: un tramvai solo roșu, un tramvai solo alb, două tramvaie cuplate roșii și două tramvaie cuplate albe.

„Vă așteptăm să însoțiți aceste vehicule emblematice în ultima lor călătorie pe străzile din București”, au declarat reprezentanții STB.

Primăria Capitalei vrea să achiziționeze până la 100 de tramvaie noi

Primăria Capitalei face un pas important pentru modernizarea transportului public lansând procedura de consultare a pieței pentru achiziționarea a până la 100 de tramvaie noi, de 36 de metri lungime. Vehiculele vor fi folosite atât pentru rețeaua actuală, cât și pentru extinderea liniei de tramvai din Prelungirea Ghencea, conform unui anunț publicat în SEAP.

Primăria Municipiului București a demarat procesul de consultare a pieței pentru a colecta opinii și soluții tehnice de la producători și pentru a evalua capacitatea acestora de a livra vehiculele cerute.

„Opiniile primite pot fi integrate în forma finală a documentației, respectând principiile transparenței și nediscriminării”, au transmis reprezentanții PMB.

Această etapă preliminară are ca scop reducerea numărului de contestații ulterioare, facilitând astfel o procedură de achiziție mai eficientă. De asemenea, autoritățile vor organiza, dacă este necesar, întâlniri cu potențialii furnizori pentru a analiza propunerile primite. Termenul limită pentru transmiterea observațiilor este 23 mai 2026, iar consultarea pieței se va încheia pe 25 mai 2026.

Conform caietului de sarcini, vor fi achiziționate minimum 79 și maximum 100 de tramvaie. Acestea vor avea podea complet coborâtă, cinci uși duble și o capacitate de minimum 310 pasageri, dintre care cel puțin 56 pe scaune. Tramvaiele vor dispune de tehnologii moderne, precum sisteme avansate de siguranță, informare a călătorilor, climatizare integrală și echipamente IT integrate.

„Durata de viață utilă solicitată este de minimum 30 de ani, iar garanția completă, inclusiv pentru consumabile, va fi de cel puțin cinci ani”, conform documentației oficiale. Vehiculele vor fi omologate, cu o autonomie de 3 kilometri în caz de întrerupere a alimentării și compatibile cu infrastructura existentă.

Tramvaiele Tatra au ajuns în România în 1973

Povestea acestor vehicule a început în anul 1973, când primele unități produse la uzinele cehoslovace ČKD Tatra au sosit în București. Până în 1975, municipalitatea a achiziționat un lot de 131 de vagoane, numerotate de la 3301 la 3431.

La acea vreme, modelele Tatra reprezentau o adevărată revoluție tehnologică pentru călători. Ele veneau cu un design rotunjit și modern, un mers mult mai lin și o accelerație rapidă datorată sistemului inovator cu accelerator.

Introduse inițial în cupluri de câte două vagoane, ele au devenit rapid favoritele bucureștenilor. Totuși, importurile s-au oprit brusc în 1981, când regimul comunist a decis să stopeze achizițiile externe și să se bazeze exclusiv pe producția internă a Uzinelor URAC, prin vagoanele V3A.

Tramvaiele Tatra au rezistat peste cinci decenii pe șinele din București

Deși extrem de fiabile, tramvaiele Tatra au intrat într-o perioadă dificilă după anii ’80, din cauza lipsei acute de piese de schimb originale. Mecanicii din depouri, în special cei din Depoul Militari, care a fost cartierul lor general, au fost nevoiți să facă improvizații majore pentru a le menține în mișcare.

Pentru generații întregi de bucureșteni, aceste tramvaie au devenit sinonime cu huruitul specific al motoarelor și vibrațiile inconfundabile de pe șine.

Un moment critic în istoria recentă a acestor vehicule a avut loc în anul 2017. Un incendiu izbucnit la o garnitură a determinat conducerea regiei de transport să interzică definitiv circulația lor în tandem. De atunci și până la retragerea completă, puținele vagoane rămase funcționale au mai circulat doar „solo”, fiind repartizate pe linii secundare precum 44, 47 sau 35.

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