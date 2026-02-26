Finala Power Couple România 2026, sezonul 3, a adus pe 25 februarie 2026 momente intense și emoții greu de descris. Trei cupluri s-au confruntat în ultima probă a competiției, dar Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au avut parte de o experiență ce a scos la iveală adevărata putere a iubirii lor.

Proba finală de la Power Couple 2026

După o semifinală plină de adrenalină, cele trei cupluri finaliste – Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, Simona și Marius Urzică, Oase și Maria Pitică – au avut puțin timp să se odihnească înainte de a-și testa limitele. Proba finală, concepută de Dani Oțil, a fost un adevărat test de rezistență fizică și psihică, simbolizând greutățile vieții de cuplu.

„Câștigă cuplul care rezistă cel mai mult acolo sus. Este probă de cuplu, ne bazăm pe amândoi. Dacă unul scapă toarta bagajului, proba se încheie pentru amândoi”, a explicat Dani Oțil în fața concurenților. Proba presupunea căratul unor greutăți simbolice, denumite „cele patru anotimpuri”, pe o platformă suspendată, în timp ce concurenții erau supuși la condiții meteorologice simulate.

În timpul probei, Sandra Izbașa a început să tremure puternic, semn că presiunea fizică și psihică ajunsese la un punct critic. Răzvan Bănică, vizibil îngrijorat, a încercat să o încurajeze: „Iubita, știi că pentru noi banii nu contează, doar iubirea noastră, bine? Respiri bine? Sigur?”.

Răzvan Bănică, gest impresionant pentru soția lui

Cu toate acestea, starea ei s-a deteriorat pe măsură ce proba avansa. Momentul cel mai emoționant al finalei a fost decizia lui Răzvan Bănică de a renunța la competiție pentru binele soției sale. „Te iubesc din toată inima mea, banii nu au contat niciodată pentru noi! Iubirea contează. Nu vreau să te văd că suferi pentru nimic în lume”, i-a spus el, dezvăluind adevăratele priorități ale relației lor.

Sandra, deși la limita rezistenței, a încercat să continue, dar Răzvan a decis că sănătatea ei este mai importantă decât orice premiu. „Nimic nu contează mai mult pe lumea asta decât sănătatea ei, decât siguranța ei. Nu aveam cum să țin o valiză cu bani văzând că iubirea vieții mele e așa cum era. Nu merită!”, a declarat el.

Gestul lui Răzvan a fost apreciat de toți cei prezenți, inclusiv de Andrei Niculae, care a spus: „A luat decizia corectă”. Sandra Izbașa a descris momentul ca fiind „un gest curajos de iubire, de empatie”, subliniind legătura profundă dintre cei doi. Emoțiile au fost atât de puternice încât ADDA, una dintre fostele concurente, a afirmat: „Îmi vine să plâng”, în timp ce privea scena. „Jos pălăria”, au comentat și fanii în mediul online.

În ciuda eliminării lor, Sandra și Răzvan au câștigat respectul tuturor și au arătat ce înseamnă să pui sănătatea și iubirea mai presus de orice.

