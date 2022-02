În urmă cu aproximativ o săptămână, Laurențiu Reghecampf a fost invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, acolo unde a făcut dezvăluiri despre despărțirea de Anamaria Prodan. A vorbit și despre regretata lui soacră, a spus cât de bine se înțelegeau, dar și cât de bogată a fost aceasta.

Chiar dacă Ionela Prodan era o femeie înstărită, ea nu era foarte darnică, conform spuselor lui Reghecampf. Anamaria Prodan a ținut însă să îl contrazică. „Laurențiu Reghecampf am văzut că nici de fosta soacră nu își aduce aminte bine, nici câți bani are, nici cum are, dar, în rest, mergea săptămânal la soacra pe care o iubea foarte tare și o considera mama lui, ca să ia bani, să trăiască.”, a spus ea într-un interviu.

Recent, Gheorghe Turda, care i-a fost coleg de breaslă ani de zile Ionelei Prodan, a intervenit și a spus că aceasta nu putea să aibă o avere de milioane de euro din muzică. „Să fim serioși, am fost în primele mele turnee cu Ionela, atât în Mexic, în 1975, cât și în America. Nu aveam spectacole pentru publicul american, pentru diaspora, ci doar în restaurante. Nu avea cum să câștige atâția bani din muzică, poate a câștigat și din alte afaceri, aici nu știu.

Nu ai cum să faci un milion de euro din muzica populară, nici maneliștii nu au cum să strângă atâția bani. Eu am fost mereu alături de Ionela, mi-a fost tare dragă, ne-am ajutat în momentele grele. Iar la înmormântarea soțului ei, tatăl Anei, eu am cântat o rugăciune de pomenire”, a transmis Gheorghe Turda, conform impact.ro.

Ce a spus Laurențiu Reghecampf despre Ionela Prodan

Antrenorul a fost acuzat de soție că a luat din averea familiei, din averea pe care Ionela Prodan i-a lăsat-o Anamariei. Laurențiu Reghecampf a contrazis-o și a adăugat faptul că e adevărat că soacra lui era o femeie bogată. Spune că aceasta a muncit mult și că răsplata era pe măsură. „Eu n-am nicio treabă cu moștenirea ei. Pe bune! Adică, nu mă interesează și nu m-a interesat niciodată. Nu vreau să mă ating nici măcar de o furculiță. N-am nicio problemă, nu vreau să împart nimic cu ea. Da, era o femeie foarte bogată (n.r. – Ionela Prodan). Pentru ceea ce arăta, avea. Sunt lucruri pe care nu pot să le discut. Sunt lucruri pe care trebuie să vi le spună Ana, că nu sunt în măsură să vorbesc despre averea Ionelei Prodan. Dar, da, a fost o femeie care a muncit foarte mult. Ținea foarte mult la bani. Era o femeie care putea să-și permită să-și cumpere Rolls Royce, dar mergea cu un Mercedes, mic, clasa A, ea neconducând mașină”, a declarat Laurențiu Reghecampf în podcastul „Acasă la Măruță”, potrivit Fanatik.

Laurențiu Reghecampf a mai recunoscut că Ionela Prodan le sărea în ajutor atunci când aveau nevoie, însă mereu și-a primit banii înapoi. „Era o femeie foarte chibzuită. A investit. Și-a cumpărat apartamente, case în America. A avut și în România foarte multe proprietăți. Și-a ajutat frații, pe amândoi. I-a întreținut. Îi ajuta, îi ținea, stăteau împreună. Adică, mi-a plăcut lucrul ăsta.

De ce? Era o familie unită. Dar nu era persoana care să-ți spună «Ia contul și fă ce vrei». Nici Anamaria nu avea acces la lucrurile astea. Era o femeie care ținea foarte mult la banii ei. Foarte greu scoteai ceva de la ea. Adică, știa foarte bine… Oamenii care o cunosc, știu că era, în primul rând, un om de cuvânt. Dacă spunea ceva, așa era. Nu încurca pe nimeni. Nu cerea nimic de la nimeni, dar nici nu dădea nimic la nimeni. Și stătea foarte bine, a stat pe o avere foarte mare. Dar muncită de ea și de soțul ei, care murise”, a declarat antrenorul pe YouTube.

Ionela Prodan a murit în 2018.

