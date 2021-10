Gheorghe Turda a fost invitat în cadrul unei emisiuni TV, unde a vorbit despre viața sa amoroasă. După despărțirea cu scandal de Nicoleta Voicu, artistul nu-și pierde speranța și speră să găsească pe cineva cu care să se înțeleagă. În urmă cu 11 ani, interpretul de muzică populară își pierdea soția, după ce aceasta a murit din cauza problemelor de sănătate.

Deși mulți nu se mai gândesc la această vârstă să-și refacă viața, Gheorghe Turda nu-și dorește să rămână singur. Chiar dacă a avut mai multe relații după ce soția sa s-a stins din viață, artistul nu s-a recăsătorit.

„Sunt în standby, când e să vină o să vină. Singurătatea ucide, iar eu nu o să rămân de unul singur până mor. Odată și odată o să vină cineva și în viața mea. Mai este timp, eu oricum mă descurc singur în orice, dar nu e vorba de ajutor, este legat de suflet”, a mărturisit Gheorghe Turda, în direct la Antena Stars.

Ce spune Gheorghe Turda despre averea sa

Interpretul de muzică populară nu a vrut să discute despre bunurile sale materiale, însă consideră că bogăția cea mai mare a sa este familia, de care el este foarte mândru.

„Cea mai mare bogăție a mea este familia mea. Este o bogăție sufletească. Eu nu mi-am bătut joc de viața mea și am agonisit toată viața. Am trecut prin multe greutăți, însă am trecut peste, viața merge înainte”, a mărturisit Gheorghe Turda.

