Gheorghe Turda iubește din nou la 74 de ani. Ce spune despre femeia care i-a adus liniștea

„Să vă derutez un pic… poate a și venit, dar poate, încă, nu am expus-o și nici nu vreau să o expun. De data asta, absolut, foarte discret pentru că știți ce păzește hrana dragostei? Discreția. (…) Să știți că mi se face curte aproape în fiecare zi și la unele răspund pozitiv, la altele evaziv și cam atât.

Deocamdată e bine așa. M-am liniștit din toate punctele de vedere. Eu sunt darnic cu toată lumea și de aceea dăruiesc din dragoste și sufletul meu mărinimos multor oameni și personaje. Tot binele pe care mi l-am dorit mie, îl doresc și lor”, a spus Gheorghe Turda, potrivit Wowbiz.

„Nu mai am timp în viața mea să pot să iert. Nu mai am timp să iert.(…) M-am lecuit de ele. Vor să își facă reclamă prin Turda, prin non-valoarea lor. Am avut două experiențe. Eu acum am devenit foarte selectiv şi nu mai accept orice fel de pretenții și ifose”, a mai spus Gheorghe Turda.

Soția artistului s-a stins din viață în urmă cu 13 ani

Recomandări Cum a ajuns Cristian Bușoi să pledeze pentru gazul lichefiat din Doha. Qatar: „Europa greșește, e nevoie de contracte pe 10-20 de ani cu noi”. Bușoi: „Este nevoie de contracte pe 10-20 de ani cu Qatar”

Au trecut 13 ani de la moartea Elisabetei Turda, iar cântărețul îi pomenește numele ori de câte ori are ocazia.

Pentru a învinge singurătatea, artistul își continuă activitatea profesională inclusiv la 74 de ani și petrece tot mai mult timp cu cei trei nepoți ai săi.

„Singurătatea ucide, asta pot să spun sigur. După ce a plecat Beti, nu am luat decizia să vină cineva lângă mine, și la prima relație, și la a doua mă refer. Când a apărut prima relație, mi-a fost foarte greu să decid, am făcut pasul, dar nu a mers. Am repetat a doua oară și tot nu a mers.

M-am lecuit din toate punctele de vedere, sunt foarte circumspect și nu mă mai interesează nicio relație”, a povestit Gheorghe Turda, în toamna acestui an, pentru fanatik.ro.

Pasiunea ascunsă a lui Gheorghe Turda

„Sunt mare colecționar de cuțite, am 1.119 cuțite. De curând, am primit un cadou, am participat la «Chefi la cuțite», am primit cuțitul de aur și eu, și finii mei de la Paris și mă mândresc cu primul cuțit primit din partea președintelui Mexicului din 1975.

Odată cu vizita lui Ceaușescu în Mexic, a mers și un grup folcloric de la Rapsodia Română. Și toți am primit câte un cadou de la mexicani, un cuțit aztec. Și de atunci s-a născut ideea colecționării de cuțite”, a declarat Gheorghe Turda pentru Impact.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO În premieră, Mutu a dezvăluit motivul surprinzător pentru care a rupt relația cu Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”

Playtech.ro Răsturnare de situaţie în privinţa Schengen! Austria a făcut chiar acum marele anunţ: 'Nu se pune problema...

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a ales de el după ce devenise celebru. A pierdut și premiul de 100.000 de euro

Observatornews.ro "Ne-a sunat şi a zis că o omoară". Tânără de 33 de ani, ucisă chiar de ziua de naştere, de fostul iubit. Prietenii au găsit-o înjunghiată în scara blocului

Știrileprotv.ro Ce le-a spus polițiștilor eleva în stare gravă din Galați, înainte să intre în comă. Ar fi intoxicată cu un drog necunoscut

FANATIK.RO Cine este soția lui Serghei Mizil. Cora are 61 de ani și are o meserie neobișnuită

Orangesport.ro Zelenski vrea să intervină video în direct la finala Cupei Mondiale! FIFA l-a refuzat când a aflat ce vrea să facă în faţa a milioane de telespectatori

HOROSCOP Horoscop 17 decembrie 2022. Săgetătorii ar fi bine să lase latura lor mai senină să preia controlul și să selecteze activitățile zilei de astăzi